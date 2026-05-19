La primera guía internacional de covid persistente unifica los criterios de tratamiento

Madrid, 19 may (EFE).- Un grupo internacional de investigadores, entre ellos españoles de la Red Española de Investigación en Covid Persistente (REiCOP), ha publicado la primera guía sobre prevención y tratamiento de la covid persistente, que unifica los criterios de abordaje de los pacientes con un enfoque multidisciplinar.

"Esta guía es un hito porque aborda la covid persistente con la mirada puesta en la práctica clínica diaria", ha afirmado en una nota de prensa Joan B. Soriano, epidemiólogo e investigador de la Universitat de les Illes Balears y miembro del grupo coordinador que ha realizado el documento, que ha sido publicado en la revista "European Respiratory Journal".

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La OMS ha definido la covid persistente como la presencia de síntomas persistentes o nuevos tres meses después de la infección inicial, que duran al menos dos meses y no se explican por otros diagnósticos.

Seis años después del estallido de la pandemia, sigue siendo un desafío clínico y sanitario global: se estima que millones de personas en todo el mundo conviven con fatiga extrema, dificultad respiratoria, problemas cognitivos (como niebla mental) y otros síntomas que afectan gravemente su calidad de vida y capacidad laboral.

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Aunque la evidencia es aún baja para muchas de las recomendaciones que proporciona, lo que hace esta guía es dibujar un marco claro para que médicos de familia, enfermeras y farmacéuticos de todo el mundo sepan lo que funciona y lo que no.

"Recomendaciones como la rehabilitación personalizada son pasos importantes, pero el mensaje central es claro: debemos seguir generando evidencia sólida para ofrecer tratamientos realmente efectivos a nuestros pacientes", ha añadido Roger Paredes, del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona y de irsiCaixa.

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La presidenta de Reicop, Pilar Rodríguez Ledo, ha aconsejado a los afectados, como regla general, que busquen atención en unidades especializadas y multidisciplinares.

"Es fundamental que pacientes y profesionales sepan que, aunque no hay tratamientos milagrosos, sí hay intervenciones basadas en la evidencia que pueden mejorar su calidad de vida. Y, sobre todo, que la investigación continúa y que la esperanza es razonable", ha expuesto la experta.

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Tras analizar la evidencia disponible, el documento ofrece 10 recomendaciones, dos de ellas de prevención: usar antivirales durante la fase aguda de la infección (como nirmatrelvir/ritonavir, molnupiravir o favipiravir) y vacunarse de covid-19, especialmente con dos dosis antes de la infección porque reduce el riesgo de desarrollar síntomas prolongados.

A modo de tratamiento, la guía recuerda que ciertos fármacos están contraindicados, como Paxlovid, del que un ensayo clínico no demostró mejoría significativa en pacientes con síntomas que llevaban una media de 1,5 años desde la infección aguda.

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También están contraindicados los corticoides para mejorar la función cardiopulmonar en pacientes con síntomas respiratorios persistentes y para tratar trastornos del olfato, debido a su limitado beneficio y potenciales riesgos a largo plazo.

Sí se recomiendan probióticos multicepa para aliviar síntomas como fatiga, problemas gastrointestinales, dificultad de concentración y dolores articulares y la terapia cognitivo-conductual (TCC) para aliviar el cansancio como tratamiento complementario y no para implicar una causa psicológica de la enfermedad.

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Por último, aconseja la rehabilitación para mejorar la capacidad de ejercicio, la disnea y la calidad de vida con un programa de ejercicios supervisado y adaptado a cada paciente, siempre que se haya descartado primero la presencia de malestar post-esfuerzo. EFE