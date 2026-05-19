Antonio Cordón, el primer movimiento para el nuevo proyecto sevillista

Antonio Gutiérrez

Sevilla, 19 may (EFE).- Antonio Cordón rescindió este martes de mutuo acuerdo con el Sevilla su contrato como director de fútbol de la entidad, a la que llegó el pasado junio y con la que tenía dos temporadas más de vinculación, lo que parece el primer movimiento en el seno de un club que afronta un nuevo proyecto.

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Una vez que en el Sevilla respiraron con tranquilidad el pasado domingo al asegurarse a falta de una jornada de LaLiga la permanencia en la máxima categoría después de otra temporada mas de sinsabores, ahora se espera un radical cambio de rumbo.

Cordón, que seguirá en el cargo hasta el próximo 31 de mayo, llegó a un club que en las tres anteriores temporadas, como en ésta, había coqueteado con los puestos de descenso y se hizo con la dirección deportiva con el encargo de reducir los altos costes de la plantilla debido a la grave situación económica de la entidad.

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Hasta entonces, el extremeño estaba ligado al grupo Five Eleven Capital, precisamente el que, de la mano del futbolista Sergio Ramos, ha acordado, a falta de la firma de los documentos, la compra del Sevilla.

Ahora se va para no entorpecer la planificación de los nuevos gestores y tras reducir de forma significativa el coste salarial de la plantilla, hacer ventas importantes para paliar la deuda de la entidad y de que se haya asegurado la permanencia en Primera.

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Cordón, de 62 años, libera al club de hacerse cargo de sus compromisos contractuales y se va sin reclamar las cantidades económicas que podría percibir por los dos años de vinculación que aún tenía firmados. Además, lo hace sin tener apalabrado ningún plan laboral para la venidera campaña, indicaron a EFE fuentes próximas al técnico.

Sorprendió la llegada de este técnico deportivo de gran currículum a un Sevilla inmerso en una crisis social, económica y deportiva, pero lo hizo como un reto de levantar a un club que en las dos últimas décadas había sido un ejemplo de gestión y de éxito en Europa.

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El Sevilla abrió una etapa fecunda, ganador de once títulos (siete de la Copa UEFA/Liga Europa, una Supercopa europea y otra de España, y dos Copas del Rey) y finalista de más de una veintena de torneos oficiales, y esa marca fue la que atrajo a Cordón, quien no ha tenido para gastar y eso se ha traducido en el campo con una temporada gris.

Apuestas fallidas como el entrenador argentino Matías Almeyda o la del defensa portugués Fabio Cardoso, prácticamente inédito toda la campaña, se pueden explicar porque por primera vez en más de veinte años el Sevilla no invirtió en fichajes, apenas 250.000 euros por la cesión del francés Batista Mendy por el Trabzonspor turco.

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Con Cordón se fichó a Gabriel Suazo, Cardoso, Alexis Sánchez, César Azpilicueta y los cedidos Odysseas Vlachodimos y Mendy, todos el pasado verano y que sumaron nueve millones en salarios, además de Neal Maupay, quien llegó a préstamo en enero, señalaron a EFE las mismas fuentes.

También en verano, bajo su gestión, se recaudaron unos setenta millones de euros con los que paliar la deuda con los traspasos del francés Loic Badé (unos 27 millones) y el belga Dodi Lukebakio (unos 22).

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Cordón, con esta gestión inacabada, cumple ciclo en el Sevilla, entidad que añade a una trayectoria que comenzó en la campaña 1999-00 en el Villarreal, en el que estuvo diecisiete años, para pasar posteriormente al Mónaco, con el que logró el título de la Ligue 1 francesa en la 2016/17.

Posteriormente, se convirtió en el consejero delegado deportivo de Hope Group, compañía a la que entonces pertenecían el Granada, Parma, Chongqing Lifan chino y Tondela portugués, y durante tres temporadas logró distintos éxitos con el club granadino y el italiano.

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Continuó su trayectoria como director deportivo en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en la que permaneció desde diciembre de 2019 hasta marzo de 2020, cuando se decretó la alerta sanitaria mundial por la pandemia de coronavirus, tras lo que, de regreso a España, se incorporó al Betis.

En el club verdiblanco trabajó tres temporadas, desde junio de 2020 hasta febrero de 2023, cuando hizo uso de una cláusula en su contrato para desligarse de la entidad, con la que antes se había proclamado campeón de la Copa del Rey en 2022.

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Tras ese trienio, fichó en junio de 2023 por el Olympiacos griego, con el que levantó un nuevo título, el de la Liga Conferencia de 2024 y con el extécnico sevillista José Luis Mendilibar en el banquillo.

Ahora, pese a las luces y sombras que ha tenido en el trabajo por recuperar al Sevilla, se va con la tranquilidad de dejarlo en Primera tras la contratación de urgencia del técnico Luis García Plaza, cuyo futuro tampoco está claro pese a estar vinculado con el club para el siguiente ejercicio. EFE