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La marea roja cierra todas las bateas mejillones y parte de bancos marisqueros de Galicia

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Santiago de Compostela, 19 may (EFE).- Todos los polígonos de bateas de mejillones y gran parte de los bancos marisqueros de Galicia permanecen este martes cerrados por un episodio de toxina lipofílica, sin previsión de cuándo podrán volver a abrir.

El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) ha ordenado el cierre de las bateas de la ría de Ares-Betanzos, las últimas que resistían a la marea roja, como se conoce a estos episodios tóxicos.

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Este episodio es habitual en primavera y se ha ido extendiendo por las rías gallegas desde principios de abril, pero esta vez ha provocado niveles de toxicidad "muy elevados", ha explicado a EFE el subdirector del Intecmar, José Molares.

"El número de células de fitoplancton empieza a descender, pero fue muy grande, con lo cual la toxicidad aún va a demorar un poco más", ha señalado Molares, que añade que es "difícil" prever cuándo podrán empezar a autorizar la apertura de bateas porque la evolución depende de la meteorología.

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En este momento sopla viento del suroeste, lo cual "no ayuda en nada, el agua no se remueve en las rías y es más lento el proceso de desintoxicación".

Además, el subdirector del Intecmar no descarta que se tengan que cerrar más bancos marisqueros en los próximos días, ya que estos episodios empiezan por afectar a la boca de las rías y suelen ir avanzando hacia el interior.

Esta marea roja está provocada por la toxina 'dinophysis acuminata' y el proceso de desintoxicación pasa por unas condiciones ambientales favorables para que vuelva a eliminarse.

Molares aventura que la primera ría donde abrirán las bateas será la de Ares-Betanzos, ya que ha tenido menos afección, seguida de la de Arousa.

Lo esperable es que después abra Vigo y, por último, Pontevedra y Muros-Noia, donde los niveles de toxicidad son "muy elevados" y suelen tardar más en eliminarse.

Los moluscos tóxicos pueden causar efectos como vómitos, náuseas, diarreas y dolor abdominal, pero una vez eliminada la toxina vuelven a ser aptos para el consumo.

 La marea roja lastró al mejillón en 2025

Las rías gallegas ya sufrieron un episodio de marea roja el pasado otoño provocado por otra toxina, la 'acuta', que causó un cierre que duró hasta tres meses en algunos polígonos y golpeó al sector en la campaña de Navidad.

Sumado al impacto de los temporales de lluvia que bajaron la salinidad del agua, en 2025 la producción de mejillón en Galicia registró un mínimo histórico de 177.638 toneladas, tercer año consecutivo de caídas.

La cifra está muy lejos del máximo de casi 300.000 toneladas registrado en 2006.

La marea roja afecta también al marisqueo, que vive igualmente un momento complicado tras los episodios de lluvias del invierno que han causado una elevada mortandad del recurso, en algunas zonas de hasta el 90 %.

La Consellería clasificó de mortandad "moderada o severa" el impacto en 25 cofradías, que cuentan con 2.200 mariscadores, a las que ofreció un convenio que implica cesar la actividad marisquera y realizar trabajos de regeneración de los bancos a cambio de una compensación mensual de 698 euros. EFE

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