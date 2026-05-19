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La Fiscalía investiga la paliza de dos adolescentes a otra menor en Lleida

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Lleida, 19 may (EFE).- La Fiscalía de Lleida investiga la brutal paliza que dos adolescentes propinaron a otra menor en Lleida, una agresión que se produjo en el mes de abril en la plaza de la Llotja y que otras jóvenes grabaron en vídeo mientras incitaban a las agresoras a pegar patadas a la víctima.

En el vídeo, que es de hace unas semanas pero ahora se ha hecho viral, se ve a la víctima en el suelo, tapándose la cara mientras otras dos niñas le pegan patadas por todo el cuerpo y le estiran del pelo. En la grabación se escuchan risas de otras menores y a una de ellas decir "díselo, tata" o "métele patadas".

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La familia de la joven agredida presentó una denuncia en la comisaría de los Mossos d’Esquadra el pasado 13 abril. La policía catalana identificó a las agresoras y trasladó el expediente a la Fiscalía, han explicado a EFE fuentes de la policía catalana.

De las tres chicas que intervienen en el vídeo, las dos agresoras y la que graba y anima a seguir dando patadas, solo una es imputable, según los Mossos d’Esquadra, ya que las otras dos son menores de 14 años. EFE

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cll/gb/ros

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EFE

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