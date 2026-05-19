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Gerard Moreno: "A la gente le hace ilusión quedar terceros y a nosotros también"

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Villarreal (Castellón), 19 may (EFE).- El delantero del Villarreal Gerard Moreno dijo este martes que a la afición de su equipo "le hace ilusión" el tercer puesto de la liga, un objetivo que el conjunto castellonense puede lograr el próximo domingo si derrota al Atlético de Madrid en La Cerámica, y que a los jugadores "también".

"Lo teníamos en nuestra mano y al final nos lo tendremos que jugar en esta última jornada. Lo bueno es que jugamos a casa y dependemos de nosotros, aunque jugamos con un equipo que se juega lo mismo que nosotros. Estamos con ganas y con confianza para poder romper esta racha y acabar ganando", señaló ante los medios en la comida del club para despedir la temporada.

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"Es verdad que estas últimas jornadas con un punto más ahora nos valdría el empate, pero ahora solo nos vale ganar. Creo que a la gente le hace ilusión quedar terceros y ya a nosotros también. Es verdad que es el fin de fiestas para todos y queremos darlo todo para ganar el partido y acabar terceros", prosiguió.

El delantero catalán señaló que, a pesar de la derrota en el último encuentro que jugaron como locales, durante toda la temporada han demostrado su fortaleza en La Cerámica. "Debemos jugar con esa confianza con la que hemos jugado todo el año, sabiendo que en casa somos un equipo fuerte. Tenemos un gran objetivo que es acabar terceros y vamos a por ello", recalcó.

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El máximo goleador en la historia del club amarillo apuntó que además del prestigio de lograr esa tercera plaza también está el condicionante económico.

"Es dinero para el club y eso también es muy importante. Nosotros acabamos terceros solo una vez y es difícil de repetir. Estamos obligados a luchar por ello. Tenemos un rival difícil y complicado como el Atlético de Madrid, pero tenemos confianza para cumplir este objetivo final", aseguró.

Además, recordó el aspecto emocional de este encuentro que supondrá el adiós del entrenador Marcelino y su cuerpo técnico, y se mostró satisfecho de que esta temporada le hayan respetado más las lesiones y haya podido disfrutar de más minutos de juego.

"Este año he podido tener más continuidad, he trabajado para no tener tantos problemas físicos y en eso sí que estoy contento. Me he encontrado bien en el terreno de juego y estoy contento con mi aportación. Pero al final la importante es que el club logre el objetivo, el inicial lo hemos logrado, pero reitero, tenemos una cosa en juego", comentó.

El internacional español, que no ha entrado en la prelista para el Mundial de este verano, dijo: "No tengo la espina del Mundial, no pensaba en este objetivo. Un Mundial es algo increíble, pero creo que hay muchos futbolistas que no están en la lista y no van a estar haciendo una gran temporada".

"Yo estoy contento con lo mío, acabando la temporada con continuidad y muy buen nivel. Cuando acabe esto cogeré vacaciones y desconectaré con mi familia y amigos", añadió. EFE

jmg sm/ism

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EFE

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