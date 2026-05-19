Condenado a doce años de prisión por participar en una reyerta con machetes en Valladolid

Valladolid, 19 may (EFE).- La Audiencia de Valladolid ha condenado a un hombre a un total de doce años de prisión como coautor de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de lesiones dolosas agravadas por uso de arma, durante una reyerta con machetes entre miembros de la banda Dominican Don't Play (DPP) y tres ciudadanos de origen marroquí en febrero de 2024.

Según la sentencia remitida este martes por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y contra la que cabe recurso de apelación, al condenado -miembro de los DDP- se le ha aplicado en ambos casos el agravante de abuso de superioridad (ya que el grupo atacante tenía entre cinco y diez miembros y portaba armas) y se ha rechazado el de pertenencia a grupo u organización criminal.

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Durante el juicio, no ha quedado acreditado que el procesado empuñara armas blancas ni asestara las cuchilladas, pero sí señala que participó activamente en la pelea (dio un puñetazo a uno de los ciudadanos marroquíes), permitió que tuviera lugar el ataque y huyó del lugar con otros miembros del grupo, mientras una de las víctimas sangraba de manera abundante y estaba tendida en el suelo.

Los hechos tuvieron lugar en la noche del 12 de febrero de 2024 cuando tres personas de origen marroquí que paseaban por el entorno de la Ribera de Curtidores de Valladolid, junto al río Pisuerga, discutieron con un grupo de jóvenes de entre cinco y diez personas, algunas de ellas pertenecientes a la banda Dominican Don't Play (DDP).

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Tras la bronca, los ciudadanos marroquíes abandonaron el lugar para volver con ramas de árboles de unos dos metros para intimidarles y lanzarles botellas, momento en el que el grupo con miembros de los DDP sacaron machetes de grandes dimensiones y les atacaron.

El texto incide en que uno de ellos, menor de edad, atacó a una de las víctimas con el arma blanca y que, cuando cayó al suelo, le propinó golpes en la cabeza y machetazos en la espalda y debajo del hombro derecho, "con la intención de quitarle la vida, sin importarle lo que pudiera pasar".

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Por este delito, la Audiencia ha sentenciado al procesado a ocho años por homicidio en grado de tentativa y le ha prohibido aproximarse a menos de 500 metros de la víctima durante dieciséis años, además de sendas indemnizaciones de 5.600 euros y 12.190 euros por incapacidad temporal y secuelas estéticas.

Por otra parte, también se le ha condenado a cuatro años de cárcel por un ilícito de lesiones dolosas agravadas por uso de arma contra otro ciudadano marroquí, al que hirieron con un machete en el costado y que sufrió cortes defensivos en la palma de su mano izquierda, por lo que tendrá que pagar más de 2.600 euros.

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La noche de los hechos, el ciudadano marroquí herido de gravedad ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde fue intervenido de urgencia, lo que le obligó a permanecer más de un mes en el hospital y tardó más de tres meses en curarse.

Como secuelas quedaron varias cicatrices, entre ellas una de catorce centímetros de longitud en la parte inferior de la espalda y otra de seis centímetros en la parte posterior del hombro derecho.

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El condenado también tendrá que abonar 5.171,99 euros al Servicio de Salud de Castilla y León por la asistencia médica y quirúrgica prestada al herido. EFE