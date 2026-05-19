España recibió 32,4 millones de pasajeros aéreos internacionales hasta abril, el 5,1 % más

Madrid, 19 may (EFE).- España recibió cerca de 32,4 millones de pasajeros aéreos internacionales entre enero y abril, lo que representó un incremento del 5,1 % respecto al mismo periodo de 2025, o 1,6 millones de llegadas adicionales.

Solo en abril llegaron a España 10,1 millones de viajeros, un 3,7 % más que en el mismo mes del año anterior, según los datos publicados este martes por Turespaña.

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El 86,5 % del flujo total de pasajeros provino de Europa, lo que supone un 4,2 % más que en abril de 2025, en tanto que desde América aterrizaron el 8,4 %, con un incremento del 6,2 % y desde Asia las llegadas se desplomaron un mes más, un 30,7 %, con solo un 1,7 % del total.

Las llegadas de pasajeros internacionales aumentaron desde los principales mercados, con la excepción de Alemania. También bajaron las procedentes de los países del golfo Pérsico e Israel, arrastrados por el conflicto bélico en Oriente Medio.

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Los datos de Turespaña destacan el aumento interanual de los viajeros de Polonia y Bélgica, así como las llegadas desde China, Corea del Sur y Japón. También los países iberoamericanos registraron incrementos.

Entre los mercados tradicionales, el Reino Unido emitió en torno a 2,1 millones de pasajeros internacionales y generó el 21 % de las llegadas a España, con un avance interanual del 3,2 %.

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Canarias fue su principal destino, con una cuota del 24,3 % del total, aunque experimentó un descenso interanual cercano al 4 %, seguido de la Comunidad Valenciana con el 17,6 % y de Andalucía, con el 17 %.

Desde Alemania volaron 1,3 millones de pasajeros, el 13 % del total, con un retroceso del 5,6 % que se notó en todas las comunidades autónomas, especialmente en Canarias, con 44.654 pasajeros menos.

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Por el contrario, Andalucía y la Comunidad Valenciana registraron subidas moderadas y Baleares fue el principal receptor, con una cuota del 37,9 %, aunque con una contracción del 2,5 %.

Desde Italia llegó el 10 % del flujo de pasajeros recibido en abril, que superó el millón, un crecimiento interanual del 6,5 % que benefició a muchas comunidades, sobre todo la valenciana, con más de 30.000 pasajeros adicionales.

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Francia emitió el 8 % del total de pasajeros, con un crecimiento interanual del 5,3 % en abril. La Comunidad de Madrid acaparó el 23,5 % de las llegadas totales, y Cataluña, el 22,6 %.

Los pasajeros llegados desde Países Bajos representaron el 5,1 % del total y crecieron un 5,6 % en abril, dado el avance positivo en todas las comunidades autónomas excepto el País Vasco y el Principado de Asturias.

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Sus principales destinos fueron la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña, con más de 100.000 pasajeros cada una y con un notable incremento en la primera superando los 10.000 pasajeros adicionales.EFE