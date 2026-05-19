El Gobierno rechaza otro requerimiento del Senado y se abrirá un nuevo conflicto en el TC

Madrid, 19 may (EFE).- El Consejo de Ministros ha rechazado este martes el requerimiento que le hizo el Senado para que revoque el veto presupuestario que hizo a unas enmiendas de la ley de multirreincidencia, por lo que la Cámara Alta podrá abrir un nuevo conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional.

El Gobierno ha informado, en la referencia del Consejo de Ministros, de este rechazo, que llega cuando estaba a punto de cumplirse el plazo de un mes que marca la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que se pueda presentar el conflicto si no se responde a un requerimiento.

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Ante el rechazo se abre ya la vía del Constitucional para el Senado, que aprobó el requerimiento el 22 de abril, gracias a los 147 síes, de PP, Vox y UPN, pese a 92 noes y 21 abstenciones.

Ese mismo día se aprobó un requerimiento similar al Congreso, cuya Mesa había admitido el veto presupuestario del Gobierno.

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Si los dos nuevos conflictos se elevan al Constitucional, el tribunal de garantías alcanzará catorce conflictos procedentes de la Cámara Alta esta legislatura y quince en total, ya que uno lo propuso el Ejecutivo; el triple de los que dirimió entre 1979 y 2023, solo cinco.

Los dos conflictos sobre la ley de multirreincidencia son similares a los referidos a otras tres leyes recientes: movilidad sostenible, navegación aérea y desperdicio alimentario.

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En los cuatro casos la Mesa del Congreso, a petición del Gobierno, retiró las enmiendas con incremento presupuestario después de que las introdujera en el texto el Pleno del Senado, alegando que, constitucionalmente, tendría que haber sido su Mesa la que, con anterioridad, tendría que haber aceptado los vetos. EFE