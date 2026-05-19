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Abalde: "El Valencia Basket es un auténtico equipazo"

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Madrid, 19 may (EFE).- Alberto Abalde, alero del Real Madrid, dijo este martes que el Valencia Basket, en el que jugó en el pasado y al que se enfrentará el conjunto blanco en las semifinales de la Euroliga en Atenas, "es un auténtico equipazo" que está teniendo "el reconocimiento de todo el mundo" por su gran temporada.

"Es un auténtico equipazo. Han hecho un año que merece el reconocimiento y creo que lo está teniendo de todo el mundo. Han quedado segundos en la temporada regular siendo jugando un baloncesto increíble que ha enamorado a todo el mundo. Tiene mucho mérito lo que han hecho y creo que nosotros vamos a tener que estar más que bien", dijo en una jornada de atención a los medios.

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Uno de los jugadores que más destaca allí es el dominicano Jean Montero: "Es un auténtico jugadorazo, un poco en la línea del equipo. Ha hecho una temporada espectacular, muy valorada por todo el mundo. No se le para solo con una persona persiguiéndolo por el campo, va a ser un trabajo de equipo".

"Va a ser uno de sus generadores, una de las armas en las que vamos a tener que focalizarnos para que no esté cómodo. Aunque lo defiendas muy bien es un jugador que va a anotar, pero tiene más compañeros con mucho peligro. Tenemos que hacer un trabajo sólido desde el primer minuto y consistente colectivamente para que sus generadores no se encuentren cómodos", añadió.

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Abalde, asimismo, habló de las dos bajas importantes con las que el Real Madrid afronta la fase final de la Euroliga, las de los pívots Walter Tavares y Alex Len.

"Los dos hombres grandes que hemos perdido por lesión son muy grandes, son jugadores que cambian la manera de jugar, y sí que vamos a tener que jugar más rápido, abriéndonos más y sobre todo focalizarnos en la defensa y en el rebote. El control del rebote es algo que nos tiene que obsesionar, estamos haciendo mucho énfasis en eso", subrayó.

"Son dos jugadores diferentes, quizás si hay otras bajas de otro tipo un jugador sustituye a otro, hará otro trabajo parecido. Pero justo son dos jugadores que tienen un rol muy definido por sus características físicas. Es lo que ha tocado, ha venido ahora y estamos todos dentro del vestuario mentalizados para ajustar lo que haya que ajustar, dar un paso adelante y echarle una mano al compañero; tenemos que arroparnos entre nosotros", expresó.

Abalde señaló que el Real Madrid "tiene que estar siempre" en la Final a Cuatro y no oculta que la afrontan "con más ganas después de no haberla jugado el año pasado".

"Estamos muy ilusionados porque es una oportunidad única de luchar por un título que es muy complicado y nunca sabes si vas a volver a estar ahí", manifestó. EFE

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EFE

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