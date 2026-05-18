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Una carta firmada por Cervantes en Sevilla en 1593 sale a subasta por 120.000 euros

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Sevilla, 18 may (EFE).- La casa Durán Arte y Subastas de Madrid sacará a subasta el próximo 27 de mayo una carta firmada por Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) el 8 de julio de 1593, que tendrá un precio de salida de 120.000 euros.

Según ha avanzado el digital 'El Pespunte' y ha comprobado EFE este lunes en la web de la subastadora, se trata de un documento en el que el autor del 'Quijote' declara haber recibido 600 reales de plata de salario por 60 días de trabajo para Andrés de Cerio por la conocida como Comisión de Isunza.

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El digital sevillano ha señalado que el documento fue reclamado por la Junta de Andalucía en 1998, cuando salió por primera vez a subasta en Barcelona. Entonces demostraron que había sido sustraído de la Sección Histórica de Protocolos Notariales del Archivo de Sevilla.

La administración regional interpuso una demanda en un juzgado de Palma de Mallorca que fue desestimada en una sentencia publicada en 2007 y confirmada por la Audiencia Provincial de esta ciudad. No obstante, consiguió parar esa primera subasta, pero ha vuelto a aparecer de la misma manera, en un proceso de venta.

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Esta información se recoge en un artículo escrito por Alejandro Torres Ridruejo, letrado de la Junta de Andalucía (adjunto a la Jefatura de Asuntos Contenciosos), que aparece, en mayo de 2012, en el número 82 de la revista del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) en el monográfico ‘Los patrimonios especiales y emergentes’, bajo el título ‘El documento cervantino. Las dificultades probatorias en los tribunales’.

En el artículo, el autor expone que el documento, “arrancado del archivo sevillano”, tiene un valor “incuestionable”, dada la ausencia de documentos de naturaleza privada, como memorias, diarios o cartas.

Durán Arte y Subastas  señala que la carta tiene 31,4 x 20 centímetros, está hecha con papel de hilo con filigrana escrito por ambas caras y tiene una "pequeñísima corrosión del papel por la tinta, que no afecta a la lectura".

Señala además que no se conocen manuscritos de Cervantes de naturaleza privada tales como memorias ni escritos literarios, y "los escasos manuscritos auténticos conservados son, como en este caso, documentos de carácter administrativo, y se custodian en instituciones". EFE

fcs/fs/ram

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EFE

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