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Sánchez arremete contra la 'prioridad nacional' de Vox y quienes privatizan la sanidad

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Ginebra, 18 may (EFE).- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha atacado este lunes el concepto de 'prioridad nacional' que intenta imponer Vox al PP y, en línea con anteriores críticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado de las consecuencias de privatizar la sanidad y de convertir la salud en un negocio.

Sánchez ha lanzado estas críticas en su intervención ante la 79 Asamblea Mundial de la Salud, que se celebra en Ginebra y donde los 192 países miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) analizan las actuaciones que han de llevarse a cabo antes las cuestiones de salud pública global más urgentes.

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El jefe del Ejecutivo se ha trasladado a Ginebra un día después de las elecciones celebradas en Andalucía, pero al ser preguntado por los periodistas a su llegada sobre si los resultados cambian sus planes o hace algún tipo de autocrítica, no ha hecho comentarios.

Sin embargo, sí se ha referido al concepto de 'prioridad nacional' que Vox ha asegurado que planteará al presidente en funciones de Andalucía, Juanma Moreno, para señalar que frente a quienes la invocan para excluir a muchos ciudadanos, la verdadera prioridad de un Estado es proteger la salud de la gente sin excepciones ni condiciones. EFE

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