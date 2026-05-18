El eclipse solar del 12 de agosto como fuente de vocaciones científicas

Ávila, 18 may (EFE).- El doctor en astrofísica y presidente de la Comisión Nacional de los Eclipses 2026-2027-2028, Rafael Bachiller, confía en que el "acontecimiento" que el próximo 12 de agosto supondrá el eclipse total de sol "despierte" las vocaciones científicas entre los más jóvenes.

Bachiller ha realizado estas declaraciones a EFE antes de pronunciar en Ávila la conferencia 'El trío de eclipses españoles 2026-2027-2028. Así se observarán desde Ávila', en el marco del Plan de Acción 'EclipsaDOS', puesto en marcha por la Diputación abulense, que cuenta con un punto de observación en el municipio de Arévalo.

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El doctor en astrofísica ha recordado cómo al premio Nobel de Medicina, Santiago Ramón y Cajal (Petilla de Aragón -Navarra-, 1852-Madrid, 1934), tras observar con 8 años el eclipse de sol que tuvo lugar el 18 de julio de 1860 en España, se le "despertó la vocación científica", según reconoció él mismo.

Por ello, Bachiller confía en que el "interés general" que despierta este acontecimiento, sirva para "incentivar el despertar de vocaciones -científicas- entre los más jóvenes", al igual que ocurrió con Ramón y Cajal.

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Y para observarlo, "el mejor sitio del mundo" es la franja de 300 kilómetros de ancho que atraviesa España y que incluye quince municipios del norte de la provincia abulense, donde el fenómeno durará desde los 38,3 segundos de Palacios de Goda, a los 16,6 de Castellanos de Zapardiel.

Sobre la situación que se vivirá en la tarde del próximo 12 de agosto, Bachiller ha explicado que, conforme se vaya produciendo ese "crepúsculo extraño", que no llegará a la noche total, tendrá lugar un "descenso súbito" de temperatura y un "cambio de presión".

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Más allá de la denominada "zona de totalidad", no se hará tan de noche, aclara el experto, que también se ha referido al "impacto" que los eclipses solares tienen sobre las artes, donde siempre han sido una "fuente de inspiración".

En esta línea, ha situado el reflejo de la crucifixión de Jesucristo como uno de los momentos más recreados en los cuadros, ya que "se asocia a un eclipse solar" ese momento crucial del cristianismo.

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Respecto a los próximos eclipses solares de 2027 y 2028, ha explicado que el del próximo año "no será tan particular" en España, pues podrá verse algo el 2 de agosto en Andalucía, Ceuta, Melilla y algunos países del norte de África, como Egipto.

El previsto para el 26 de enero de 2028 será "meramente anular" y "no llegará a cubrir completamente el sol".EFE

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