Espana agencias

Policías advierten en el Congreso del riesgo de falsedad documental en la regularización

Guardar
Google icon

Madrid, 18 may (EFE).- El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Carlos Alberto Prieto, ha advertido este lunes en el Congreso de la falta de control para comprobar la veracidad de la documentación aportada por los solicitantes en el proceso de regularización extraordinaria.

Según han informado a EFE fuentes del sindicato, Prieto ha lanzado esta advertencia durante su comparecencia, a propuesta del PP, en la ponencia de seguridad nacional sobre el proceso de regularización de inmigrantes, que se celebra a puerta cerrada, la primera de un total de 25 que analizarán la medida extraordinaria.

PUBLICIDAD

Para el representante sindical, la falta de control sobre la veracidad de la documentación puede llevar a que un delincuente realice la petición con una identidad falsa y esto no sea detectado en un primer momento, al haber dejado la verificación inicial en manos de personal administrativo y no de especialistas policiales.

El SUP considera que los plazos tan cortos para acogerse a este procedimiento (dos meses y medio) puede hacer que más personas recurran a las mafias para conseguir documentos acreditativos falsos ante el miedo de quedarse fuera, por lo que ha abogado por una extensión de este periodo para hacer las solicitudes.

PUBLICIDAD

El secretario general ha dejado claro que el SUP no se opone al proceso de regularización de las personas que llevan años trabajando y viviendo en España, pero defiende que este no puede ejecutarse sin un plan policial y tecnológico robusto, que garantice la seguridad.

Por ello, ha reivindicado una dotación extraordinaria para contratación de personal técnico de verificación, el cruce de datos de los solicitantes con los de la Policía Nacional a través de la verificación biométrica y la comprobación directa de los antecedentes penales por la vía diplomática, entre otros aspectos.

Durante el turno de preguntas, Prieto ha acreditado la posibilidad de pueda incrementarse una amenaza de yihadista por la falta de control y de medios durante el proceso y la aparición de mafias que operan facilitando empadronamientos ficticios, con casos de una misma dirección en la que están inscritas hasta 40 personas.

La otra intervención ha sido del director general de Convive Fundación Cepaim, Juan Antonio Segura Lucas, quien ha participado en la ponencia a propuesta del PSOE para explicar el impacto que tuvieron los anteriores procesos de regularización en España, según han informado a EFE fuentes de la ONG.

Para ello, ha citado la última investigación de Esade que señaló que la última regularización llevada a cabo en España, que dio papeles a alrededor de 600.000 personas en 2005 no tuvo efectos negativos sobre la calidad del empleo ni supuso un incremento del gasto público en la sanidad o la educación.

Más bien al contrario: aumento significativamente el empleo formal y elevó la recaudación en unos 4.000€ anuales por trabajador.

También se ha referido a otro dato, en este caso de un estudio de la Universidad Politécnica de Cartagena que indica que, por cada euro recibido en prestaciones, los nacidos en el extranjero ingresan 1,72 euros al erario público.

 Segura ha pedido cambiar el planteamiento de la ponencia y cuestionar los efectos negativos que tendría mantener en la irregularidad al alrededor de medio millón de personas que se espera que se beneficien de la medida.

Para la entidad, es eso lo que tendría efectos perjudiciales para la seguridad de todos, al favorecer la economía sumergida, la exclusión social, el riesgo de pobreza, la discriminación y la desigualdad. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Corredor destaca la implementación de medidas para reforzar el sistema eléctrico

Infobae

El eclipse solar del 12 de agosto como fuente de vocaciones científicas

Infobae

Begoña Gómez recurre la absolución de la tertuliana que la llamó 'Begoño'

Infobae

El Gobierno recurrirá la suspensión de la Real Casa de Correos como lugar de memoria

Infobae

Declarado culpable el acusado de degollar a otro hombre en un puente de Valencia en 2024

Declarado culpable el acusado de degollar a otro hombre en un puente de Valencia en 2024
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: Sánchez defiende la sanidad pública universal y ataca el concepto de “prioridad nacional” de Vox

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: Sánchez defiende la sanidad pública universal y ataca el concepto de “prioridad nacional” de Vox

El director de la DGT anuncia el “nuevo impulso” a la baliza V-16 para este verano: “Ha venido para quedarse, no hay marcha atrás”

Teresa Rodríguez revela que padece cáncer después de que una usuaria en redes sociales se burlase de su aspecto al acudir a votar

El rey Felipe VI acepta la invitación de Sheinbaum y asistirá al partido del Mundial entre España y Uruguay en México

Page dispara contra Sánchez tras la derrota en Andalucía: “Los ciudadanos hablan muy claro, pero es evidente que el destinatario no lo quiere entender”

ECONOMÍA

Intentar echar a un inquilino puede acabar con el casero en la cárcel: amenazar o cambiar la cerradura pueden considerarse coacciones

Intentar echar a un inquilino puede acabar con el casero en la cárcel: amenazar o cambiar la cerradura pueden considerarse coacciones

Los técnicos de Hacienda rebajan a casi 35 millones de euros la devolución a Shakira: estos son los 20 días clave por los que se libra de la multa

Prohibir a los ‘fondos buitre’ comprar viviendas y frenar la adjudicación ‘a dedo’ de pisos protegidos, a debate en el Congreso

Europa pierde la carrera de la competitividad frente a EE.UU. y China: la UE solo ha aplicado el 15% del plan Draghi

El ‘sueldo extra’ de la transición energética: cambiar a vehículos eléctricos y bombas de calor reduce los gastos familiares en más de 2.000 euros anuales

DEPORTES

El mensaje de Marc Márquez a su hermano Álex tras el brutal accidente durante el GP de Cataluña: “Hoy solo doy gracias”

El mensaje de Marc Márquez a su hermano Álex tras el brutal accidente durante el GP de Cataluña: “Hoy solo doy gracias”

Qué puede hacer Florentino y que no antes de las elecciones a la presidencia del Real Madrid: del posible fichaje de Mourinho a la renovación de Vinicius

Los partidos que podría perderse Lamine Yamal del Mundial 2026: el jugador todavía se encuentra en proceso de recuperación de su lesión en el bíceps femoral

Fermín se pierde el Mundial 2026 por una lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho

El Real Madrid no renueva a Carvajal, que jugará este sábado su último partido de blanco: “Hemos acordado poner fin a una etapa maravillosa”