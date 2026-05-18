Policías advierten en el Congreso del riesgo de falsedad documental en la regularización

Madrid, 18 may (EFE).- El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Carlos Alberto Prieto, ha advertido este lunes en el Congreso de la falta de control para comprobar la veracidad de la documentación aportada por los solicitantes en el proceso de regularización extraordinaria.

Según han informado a EFE fuentes del sindicato, Prieto ha lanzado esta advertencia durante su comparecencia, a propuesta del PP, en la ponencia de seguridad nacional sobre el proceso de regularización de inmigrantes, que se celebra a puerta cerrada, la primera de un total de 25 que analizarán la medida extraordinaria.

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Para el representante sindical, la falta de control sobre la veracidad de la documentación puede llevar a que un delincuente realice la petición con una identidad falsa y esto no sea detectado en un primer momento, al haber dejado la verificación inicial en manos de personal administrativo y no de especialistas policiales.

El SUP considera que los plazos tan cortos para acogerse a este procedimiento (dos meses y medio) puede hacer que más personas recurran a las mafias para conseguir documentos acreditativos falsos ante el miedo de quedarse fuera, por lo que ha abogado por una extensión de este periodo para hacer las solicitudes.

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El secretario general ha dejado claro que el SUP no se opone al proceso de regularización de las personas que llevan años trabajando y viviendo en España, pero defiende que este no puede ejecutarse sin un plan policial y tecnológico robusto, que garantice la seguridad.

Por ello, ha reivindicado una dotación extraordinaria para contratación de personal técnico de verificación, el cruce de datos de los solicitantes con los de la Policía Nacional a través de la verificación biométrica y la comprobación directa de los antecedentes penales por la vía diplomática, entre otros aspectos.

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Durante el turno de preguntas, Prieto ha acreditado la posibilidad de pueda incrementarse una amenaza de yihadista por la falta de control y de medios durante el proceso y la aparición de mafias que operan facilitando empadronamientos ficticios, con casos de una misma dirección en la que están inscritas hasta 40 personas.

La otra intervención ha sido del director general de Convive Fundación Cepaim, Juan Antonio Segura Lucas, quien ha participado en la ponencia a propuesta del PSOE para explicar el impacto que tuvieron los anteriores procesos de regularización en España, según han informado a EFE fuentes de la ONG.

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Para ello, ha citado la última investigación de Esade que señaló que la última regularización llevada a cabo en España, que dio papeles a alrededor de 600.000 personas en 2005 no tuvo efectos negativos sobre la calidad del empleo ni supuso un incremento del gasto público en la sanidad o la educación.

Más bien al contrario: aumento significativamente el empleo formal y elevó la recaudación en unos 4.000€ anuales por trabajador.

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También se ha referido a otro dato, en este caso de un estudio de la Universidad Politécnica de Cartagena que indica que, por cada euro recibido en prestaciones, los nacidos en el extranjero ingresan 1,72 euros al erario público.

Segura ha pedido cambiar el planteamiento de la ponencia y cuestionar los efectos negativos que tendría mantener en la irregularidad al alrededor de medio millón de personas que se espera que se beneficien de la medida.

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Para la entidad, es eso lo que tendría efectos perjudiciales para la seguridad de todos, al favorecer la economía sumergida, la exclusión social, el riesgo de pobreza, la discriminación y la desigualdad. EFE