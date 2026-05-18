El Gobierno recurrirá la suspensión de la Real Casa de Correos como lugar de memoria

Madrid, 18 may (EFE).- El Gobierno recurrirá el auto de la Audiencia Nacional que ha acordado la suspensión cautelar de la declaración como lugar de memoria democrática de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, donde antiguamente estaba instalada la Dirección General de Seguridad.

En un mensaje en redes sociales, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha recalcado que se trata de una medida cautelar, no definitiva, y que la Audiencia Nacional no entra en el fondo de la cuestión.

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Se recurrirá el auto porque, asegura, declarar lugar de memoria el edificio no afecta a los usos del mismo.

"Que la fachada recuerde lo que fue ese inmueble no interfiere en la actividad administrativa ni en la imagen institucional, y así lo argumenta uno de los magistrados con un contundente voto particular", destaca el ministro.

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La decisión que tomó la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en octubre de 2025 y que recurrió el Gobierno de la Comunidad de Madrid, subraya Torres, busca hacer justicia con las víctimas que sufrieron muerte y tortura en ese lugar.

"Toda persona que se considere demócrata debería defender que sea lugar de memoria, aunque sea por humanidad. Y estamos convencidos de que así lo acabará reconociendo la Justicia. Tiempo al tiempo", concluye.

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El Gobierno madrileño, por su parte, ha mostrado su satisfacción ante el auto de la Audiencia.

"Frente al sectarismo del Gobierno de Pedro Sánchez, los tribunales han dado la razón a la Comunidad de Madrid en su defensa de la Real Casa de Correos como espacio de libertad y como casa común de todos los madrileños y de todos los españoles", ha dicho el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, en unas declaraciones remitidas a los medios. EFE

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