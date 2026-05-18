Corredor destaca la implementación de medidas para reforzar el sistema eléctrico

Madrid, 18 may (EFE).- Beatriz Corredor, presidenta de Redeia -matriz de Red Eléctrica- ha destacado este lunes en el Congreso que se han tomado medidas para reforzar el sistema eléctrico tras el apagón del pasado 28 de abril de 2025, un acontecimiento en el que ha reiterado que el operador del sistema "no falló".

Corredor en su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso que analiza el 'cero eléctrico' ha destacado la relevancia de ser capaces de "identificar cuáles son las medidas con las que tenemos que reforzar el sistema eléctrico".

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Un refuerzo que no solo atañe a España, sino a toda Europa y ha apuntado, por ejemplo, que Francia acaba de poner en marcha una reforma de su sistema de control de tensión.

En este aspecto, ha señalado que se han implementado varias de las recomendaciones formuladas para reforzar el sistema eléctrico español, entre ellas la modificación del procedimiento 7.4. para que las energías puedan incorporarse en el control dinámico de tensión.

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Asimismo, ha apuntado que también se han introducido otras medidas dentro de la red como la introducción de reactancias y compensadores síncronos o que se han establecido medidas como las rampas de incorporación, sobre todo, en fotovoltaicas para que no haya variaciones muy bruscas.

En su comparecencia, Corredor ha recordado que Red Eléctrica propuso la modificación del procedimiento de operación 7.4. en 2020 porque "las renovables no podían controlar de forma dinámica la tensión" algo que en Portugal sí que podían hacer.

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El regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), lo hizo en "diferentes etapas" en un proceso que "se demoró 5 años" hasta que se aprobó la modificación de dicho procedimiento en julio de 2025.

En este sentido, ha señalado también que la responsabilidad de modificar este procedimiento es de la CNMC, no de Red Eléctrica.

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"La CNMC es el órgano regulador, tiene la competencia de dictar la normativa, y dota de mayores herramientas para el control de tensión", ha reiterado posteriormente.

Corredor ha apuntado que "ya no es cuestión de opinión" hablar de las causas del apagón, dado que, los sucesivos informes han apuntado las causas del mismo y en varios momentos de su intervención ha hecho referencia al informe del panel de expertos europeos.

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"No podemos debatir mas de lo que ocurrió el 28 de abril porque son informes técnicos, no hay ninguna duda de lo que ocurrió", ha apuntado Corredor.

Preguntada por la programación del sistema eléctrico el día del apagón, Corredor ha señalado que los informes técnicos descartan que la programación fuera un problema.

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Corredor ha vuelto a incidir en que los informes técnicos han determinado el "cronograma de los hechos que ocurrieron" y que "la verdad es una sola".

En este sentido, ha reiterado que el apagón fue "inédito, multifactorial e imprevisible" como ha señalado que recoge el informe del panel de expertos europeos.

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Asimismo, Corredor ha vuelto a señalar que hubo incumplimientos en la absorción de reactiva por parte de algunas plantas.

La presidenta de Redeia ha recordado que han presentado alegaciones al expediente abierto por la CNMC en el marco de sus investigaciones sobre el apagón.

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"No tiene fundamento y debería archivarse", ha señalado Corredor en relación con este documento.

Respecto al modo reforzado con el que opera el sistema eléctrico tras el apagón, Corredor ha señalado que se mantendrá "mientras todas las medidas que se están implementando no estén ejecutadas y no se pueda conocer realmente si todo el mundo está cumpliendo".

Preguntada por la posibilidad de que se produzca un nuevo apagón, Corredor ha vuelto a apuntar que si todos los agentes cumplen con la normativa, esta situación no debería producirse. EFE

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