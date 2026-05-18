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El PSOE niega que el resultado sea una derrota de Sánchez y lo ve un "fracaso" del PP:"No se emancipa de Vox"

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La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha rechazado hoy que los resultados de ayer en las elecciones andaluzas sean una derrota de Pedro Sánchez. Por el contrario, ha sostenido que se trata de un "fracaso" del PP nacional ya que "no se emancipa de Vox". En su opinión, el candidato del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, y el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, "se han metido en un lío" con el ciclo electoral de 2026.

En sendas entrevistas en 'La hora de la 1' de TVE y de 'Las mañanas de RNE', recogidas por Europa Press, la portavoz de los socialistas ha asegurado que "ha sido un fracaso" la estrategia del PP "porque en las cuatro elecciones autonómicas el gran objetivo del Partido Popular nacional era alejarse de Vox y ser más independiente, y cada vez que se abren las urnas lo que se demuestra es que el Partido Popular no consigue ese objetivo".

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"Nosotros felicitamos al ganador de las elecciones, pero es una victoria agridulce (...) Lo único que demuestra es que el señor Feijóo no sabe parar a la ultra derecha, sino que al contrario, le abre las puertas de las instituciones", ha valorado Mínguez.

En este sentido, la socialista ha criticado que "por mucho que Feijóo se presente como moderado es el Partido Popular el que abre las puertas a los ultras" y ha tildado a esta estrategia de "gran mentira nacional".

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Ante un posible acuerdo PP-Vox en Andalucía, Mínguez ha sostenido que "los andaluces y las andaluzas pueden estar tranquilos" porque "mientras haya un gobierno de España liderado por Pedro Sánchez, se va a seguir trabajando para mejorar la vida de la gente".

Por otro lado, sobre las posibles conversaciones entre Montero y Moreno, la portavoz socialista ha evitado responder si el PSOE participará activamente en negociaciones con el líder el PP para posibilitar su investidura.

A MONTERO LA ELIGIÓ LA MILITANCIA

Montse Mínguez también ha asegurado que, aunque la candidata del PSOE, María Jesús Montero, no ha obtenido los resultados esperados, estos no suponen una derrota del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Ni muchísimo menos".

De hecho, Mínguez ha garantizado que a María Jesús Montero la eligió la militancia por lo que ha negado que se pueda hacer "una lectura lineal" que ligue estos resultados a una derrota del presidente del Gobierno por elegir a ministros como candidatos en las elecciones autonómicas.

"A mí estas brochas gordas que hace el Partido Popular, el señor Tellado en especial, me gustaría que también la hiciera cuando hay otras elecciones", ha apostillado. En cualquier caso, considera que "María Jesús Montero ha hecho una campaña donde se ha dejado la piel" y que el Partido Socialista es el que más se acerca a la mayoría social de nuestro país.

No obstante, la portavoz socialista ha explicado que no son los resultados esperados porque el PSOE siempre se presenta a unas elecciones "con la cabeza y con el corazón dispuestos a ganarlas", pero ahora "lo que toca es hacer una oposición constructiva".

MONTERO TIENE TODO EL APOYO DE 'FERRAZ'

Además, Mínguez ha criticado que al PSOE le han "escrito muchas esquelas", pero que "siguen con la fuerza" porque "hay un millón de andaluces que han confiado" en los socialistas y por ellos van "a seguir trabajando más que nunca".

Sobre el futuro de Montero al frente del PSOE andaluz, Mínguez ha recordado que es una decisión que tiene que tomar la federación autonómica que está mañana celebra su ejecutiva, aunque ha reiterado que la exministra tiene "todo el apoyo" de 'Ferraz' y que ha sido "una gran candidata, ha sido una buena ministra de Hacienda y la mejor vicepresidenta del gobierno de España".

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EuropaPress

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