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Mallorca y Ceuta acuerdan poner fin a la cesión del delantero Marc Domenech

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Ceuta, 18 may (EFE).- El Mallorca y el Ceuta han acordado poner fin a la cesión de Marc Domenech después de que el delantero balear haya optado por regresar a casa tras sufrir una rotura muscular que le impedirá jugar más esta temporada, ha informado el club ceutí.

El delantero, de 19 años, fue firmado por el Ceuta durante el pasado mercado invernal en calidad de cedido por el RCD Mallorca, con el que había disputado previamente nueve partidos en la máxima categoría.

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El joven atacante ha puesto el punto y final a su experiencia en Ceuta, que ha estado marcada por las lesiones y la falta de continuidad por parte del entrenador José Juan Romero, que lo ha alineado en ocho partidos, dos de ellos como titular, en los que ha marcado un gol frente al Granada.

La decisión de poner fin a la cesión llega tras la nueva lesión muscular sufrida por el futbolista balear, una rotura en el músculo femoral de su pierna derecha en el partido en El Molinón ante el Sporting el 3 de mayo, dolencia que le impedirá disputar los encuentros restantes de la temporada. EFE

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