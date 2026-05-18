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Movilizados cuatro parques de bomberos para evacuar al hospital a un paciente bariátrico

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Écija (Sevilla), 18 may (EFE).- Cuatro parques de bomberos de la provincia de Sevilla han sido movilizados esta mañana para evacuar al hospital a un hombre de 63 años paciente bariátrico en Écija (Sevilla), que sufrió una caída en su casa y era imposible evacuarle por la escalera.

Emergencias 112 Andalucía ha informado a EFE de que a las 8:20 de la mañana se han movilizado los bomberos para desplazarse a la calle Pueblo Saharui del municipio sevillano, debido a la caída que esta persona había sufrido en su casa, sin que le fuese posible moverse por sus propios medios por su excesivo peso.

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Para bajarle a la calle desde su casa, en una segunda planta, fueron movilizados efectivos de los parques de Écija, Osuna, Mairena del Aljarafe y Sevilla capital, hasta que finalmente ha podido ser llevado a una ambulancia.

El herido ha sido trasladado al hospital Virgen del Rocío para ser tratado de sus heridas. EFE

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fcs/fp

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EFE

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