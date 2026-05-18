El negro y las botas cowboy marcan la alfombra roja de los Talía

Isabel Rodríguez Ramiro

Madrid, 18 may (EFE).- El negro ha dominado la alfombra roja de la IV edición de los Premios Talía, celebrada este lunes en los Teatros del Canal, con vestidos largos y trajes de distintos cortes en los que pocas gotas de color han roto la sobriedad predominante.

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Una de las excepciones más llamativa ha sido Lydia Bosch, con un diseño frambuesa de Rosa Clará, cuajado de lentejuelas y rematado con manga francesa y detalles de plumas.

Entre los estilismos más destacados en la paleta monocromática negra ha figurado el de Pastora Vega, acompañada de su hijo, Daniel Arias, con un diseño negro de corte asimétrico de Caprile x Silbon, realzado por una manga abullonada beige.

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Presentada por Carmen Conesa y el mago Jorge Blass, la gala también ha dejado una de sus notas más singulares en el calzado: las botas cowboy, convertidas en seña de identidad de la noche.

Conesa ha explicado a EFE que se trataba de una "gamberrada" para acercar la gala festiva a ella misma y su esencia.

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La presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España, Magüi Mira, se ha sumado al predominio del negro con un vestido recto y calzado de suela ancha, priorizando la comodidad.

Marina San José ha apostado también por un vestido negro de gasa combinado con una torera del mismo tono, mientras que Nathalie Poza, nominada a mejor actriz protagonista de teatro de texto por Un tranvía llamado deseo, ha elegido un vestido asimétrico en marrón chocolate de Isabel Sanchís, adornado con una hebilla brillante en el hombro.

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En el apartado masculino, Lluís Homar, nominado a mejor actor protagonista de teatro de texto por Memorias de Adriano, ha destacado con un estilismo integral en negro rematado con botas cowboy.

Cristina Picos, nominada a mejor actriz de teatro musical por Wicked, ha evocado al personaje de Elphaba con un estilismo de Rialbeek compuesto por un vestido negro de transparencias y lentejuelas, escote palabra de honor y una capa de raso verde botella con mangas abullonadas.

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El verde botella ha sido otro de los tonos recurrentes sobre la alfombra, presente tanto en chaquetas masculinas de cuero como en vestidos largos lisos o con bordados florales.

La reivindicación política también ha tenido presencia en la alfombra. Varios artistas han lucido chapas con el lema 'Artistas con Palestina' para visibilizar el conflicto y evitar, según señalaron, que caiga en el olvido.

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Entre ellos, Natalia Hernández, nominada a mejor actriz de reparto de teatro de texto por El entusiasmo, con un vestido azul vaporoso de inspiración helénica, así como Raúl Prieto y Ángel Ruiz.

Precisamente Ángel Ruiz, nominado a mejor actor protagonista de teatro de texto por El rey de la farándula, ha acaparado miradas con un traje rematado por un 'kilt', la tradicional falda escocesa.

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El actor ha explicado a EFE que eligió la prenda por "comodidad", pero también por lo "bonita" y "sexy" que le parece.

"Siempre he querido ser escocés, y hoy era un buen momento para lucir este regalo que me hizo alguien que quiero mucho", ha confesado.

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Por la alfombra roja desfilaron además otras figuras destacadas de las artes escénicas, como Angy Fernández con un vestido de Hervé Léger; Irene Escolar, nominada a mejor actriz protagonista de teatro de texto por Personas, lugares y cosas, con un diseño negro de cortes cut out en la cintura firmado por Sybilla; Luis Bermejo con un traje azul de cuadros; y Antonio Banderas. EFE

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