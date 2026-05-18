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España y otros nueve países condenan el ataque israelí contra la flotilla y piden la liberación de los detenidos

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Los Ministerios de Asuntos Exteriores de diez países, entre ellos Españas, han condenado "en los términos más enérgicos" los nuevos ataques israelíes contra la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza y han pedido la "liberación inmediata" de todos los activistas detenidos.

España, Turquía, Bangladesh, Brasil, Colombia, Indonesia, Jordania, Libia, Maldivas y Pakistán han firmado este lunes un comunicado conjunto en el que han condenado "los actos hostiles dirigidos contra buques civiles y activistas humanitarios".

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Además, han recordado que los ataques contra los buques y la detención arbitraria de activistas "constituyen violaciones flagrantes del derecho internacional y el derecho internacional humanitario".

Tras expresar su preocupación por la seguridad y la protección de los participantes civiles de la flotilla, han pedido "la liberación inmediata de todos los activistas detenidos", así como el pleno respeto "de sus derechos y su dignidad".

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"Los ministros subrayan además que los reiterados ataques contra iniciativas humanitarias pacíficas reflejan un desprecio constante del derecho internacional y la libertad de navegación", continua el comunicado. Por ello, han hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que "asuma sus responsabilidades jurídicas y morales", garantice la protección de la población civil y las misiones humanitarias, y adopte medidas "para poner fin a la impunidad".

ALBARES DENUNCIA LA RETENCIÓN "ILEGAL" POR ISRAEL DE ESPAÑOLES

Este mismo lunes, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha denunciado que entre una y dos decenas de activistas españoles que viajaban en la flotilla han sido retenidos por Israel, después de que hayan sido interceptada en las últimas horas en aguas internacionales varias de las embarcaciones.

En rueda de prensa tras reunirse con su homólogo de Egipto, Badr Abdelaty, ha indicado que serían unos 45 los españoles que viajaban a bordo de las embarcaciones que integraban esta flotilla y que la Marina israelí ha interceptado este lunes en aguas próximas a Chipre, a unas 250 millas náuticas de Gaza.

Asimismo, la encargada de negocios de Israel en España, Dana Ehrlich, ha sido convocada esta misma mañana en el Ministerio de Exteriores para trasladarle la "protesta formal y enérgica" por parte del Gobierno español por lo que ha calificado de "interceptación ilegal".

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