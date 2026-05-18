Un acertante de la Primitiva gana 22,9 millones de euros en La Pineda-Vilaseca (Tarragona)

Madrid, 18 may (EFE).- Un acertante del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 18 de mayo ha ganado un premio de 22.281.938 euros al ser el único acertante de la categoría especial (6 aciertos + reintegro) y acumular otro premio de primera categoría (6 aciertos).

El boleto ha sido validado en el despacho receptor número 75.625 de La Pineda-Vilaseca (Tarragona), situado en Marcos Redondo.

PUBLICIDAD

De primera categoría (6 aciertos) existe otro boleto acertante, premiado con 376.877 euros, que ha sido validado en la administración de loterías nº 8 de Cáceres, situada en Catedrático Antonio Silva, 2.

Combinación ganadora: 44-18-37-11-04-31

PUBLICIDAD

Complementario: 46. Reintegro: 5

JOKER: 6347680

PUBLICIDAD

CATEGORÍA ACERTANTES PREMIO

Especial (6 + Reint.) 1 21.905.060,73

PUBLICIDAD

1ª (6) 2 376.877,68

2ª (5 + Compl.) 4 30.557,65

PUBLICIDAD

3ª (5) 138 1.623,84

4ª (4) 6.285 51,86

PUBLICIDAD

5ª (3) 109.108 8,00

Reintegro 749.143 1,00

PUBLICIDAD

EFE

cmm/fp

PUBLICIDAD