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Un acertante de la Primitiva gana 22,9 millones de euros en La Pineda-Vilaseca (Tarragona)

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Madrid, 18 may (EFE).- Un acertante del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 18 de mayo ha ganado un premio de 22.281.938 euros al ser el único acertante de la categoría especial (6 aciertos + reintegro) y acumular otro premio de primera categoría (6 aciertos).

El boleto ha sido validado en el despacho receptor número 75.625 de La Pineda-Vilaseca (Tarragona), situado en Marcos Redondo.

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De primera categoría (6 aciertos) existe otro boleto acertante, premiado con 376.877 euros, que ha sido validado en la administración de loterías nº 8 de Cáceres, situada en Catedrático Antonio Silva, 2.

Combinación ganadora: 44-18-37-11-04-31

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Complementario: 46. Reintegro: 5

JOKER: 6347680

CATEGORÍA ACERTANTES PREMIO

Especial (6 + Reint.) 1 21.905.060,73

1ª (6) 2 376.877,68

2ª (5 + Compl.) 4 30.557,65

3ª (5) 138 1.623,84

4ª (4) 6.285 51,86

5ª (3) 109.108 8,00

Reintegro 749.143 1,00

EFE

cmm/fp

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