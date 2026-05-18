Espana agencias

Ancelotti convoca a Neymar, Vinícius y Raphinha para el Mundial 2026

Guardar
Google icon

Río de Janeiro, 18 may (EFE).- Neymar, la gran sorpresa tras más de dos años y medio ausente de la Canarinha, fue convocado este lunes con la selección brasileña para disputar el Mundial 2026 junto con los delanteros Vinícius Júnior y Raphinha, estrellas de Real Madrid y Barcelona, y Endrick, cedido por el conjunto madrileño al Olympique Lyon francés.

La lista de 26 convocados para el Mundial, que se disputará a partir del próximo mes en Estados Unidos, México y Canadá, fue anunciada por el seleccionador brasileño, el italiano Carlo Ancelotti, en una concurrida y vistosa ceremonia en el futurista Museo do Amanha, en Río de Janeiro, ante 700 periodistas de 14 países.

PUBLICIDAD

La inclusión de Neymar en la lista fue una sorpresa debido a que el atacante del Santos nunca fue convocado para la selección desde que Ancelotti asumió el comando de la Canarinha, hace exactamente un año.

El entrenador italiano siempre aclaró que sólo convocaría a futbolistas al 100 % de sus condiciones físicas, algo que Neymar no había conseguido desde su llegada al Santos el año pasado y tras superar una serie de graves lesiones en la rodilla.

PUBLICIDAD

Los grandes ausentes en la lista y que se perderán el Mundial por graves lesiones tras haberse ganado la confianza de Ancelotti son los atacantes Estêvão (Chelsea) y Rodrygo (Real Madrid), y el defensor Éder Militão (Real Madrid). EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ancelotti afirma que Neymar será "un jugador importante" en el Mundial

Infobae

Un acertante de la Primitiva gana 22,9 millones de euros en La Pineda-Vilaseca (Tarragona)

Infobae

El negro y las botas cowboy marcan la alfombra roja de los Talía

Infobae

España y otros nueve países condenan el ataque israelí contra la flotilla y piden la liberación de los detenidos

España y otros nueve países condenan el ataque israelí contra la flotilla y piden la liberación de los detenidos

Banderas afirma que el Teatro del Soho es el proyecto de su vida y lo seguirá sufragando

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estas son las primeras imágenes de los trenes automáticos que circularán por la Línea 6 del Metro de Madrid en 2027

Estas son las primeras imágenes de los trenes automáticos que circularán por la Línea 6 del Metro de Madrid en 2027

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: Sánchez defiende la sanidad pública universal y ataca el concepto de “prioridad nacional” de Vox

El PP respalda a Moreno Bonilla y le da carta blanca para gobernar en solitario en Andalucía sin Vox: “Es muy complicado tumbar una investidura en estas circunstancias”

El director de la DGT anuncia el “nuevo impulso” a la baliza V-16 para este verano: “Ha venido para quedarse, no hay marcha atrás”

Teresa Rodríguez revela que padece cáncer después de que una usuaria en redes sociales se burlase de su aspecto al acudir a votar

ECONOMÍA

Intentar echar a un inquilino puede acabar con el casero en la cárcel: amenazar o cambiar la cerradura pueden considerarse coacciones

Intentar echar a un inquilino puede acabar con el casero en la cárcel: amenazar o cambiar la cerradura pueden considerarse coacciones

Los técnicos de Hacienda rebajan a casi 35 millones de euros la devolución a Shakira: estos son los 20 días clave por los que se libra de la multa

Prohibir a los ‘fondos buitre’ comprar viviendas y frenar la adjudicación ‘a dedo’ de pisos protegidos, a debate en el Congreso

Europa pierde la carrera de la competitividad frente a EE.UU. y China: la UE solo ha aplicado el 15% del plan Draghi

El ‘sueldo extra’ de la transición energética: cambiar a vehículos eléctricos y bombas de calor reduce los gastos familiares en más de 2.000 euros anuales

DEPORTES

Enrique Riquelme, listo para presentarse a las elecciones del Real Madrid: “En dos o tres días decidiré si me presento; el aval ya lo tengo, por supuesto”

Enrique Riquelme, listo para presentarse a las elecciones del Real Madrid: “En dos o tres días decidiré si me presento; el aval ya lo tengo, por supuesto”

El mensaje de Marc Márquez a su hermano Álex tras el brutal accidente durante el GP de Cataluña: “Hoy solo doy gracias”

Qué puede hacer Florentino y que no antes de las elecciones a la presidencia del Real Madrid: del posible fichaje de Mourinho a la renovación de Vinicius

Los partidos que podría perderse Lamine Yamal del Mundial 2026: el jugador todavía se encuentra en proceso de recuperación de su lesión en el bíceps femoral

Fermín se pierde el Mundial 2026 por una lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho