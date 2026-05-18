Leticia Romero: “Hemos demostrado que las finales siempre las queremos competir”

Valencia, 18 may (EFE).- Leticia Romero, jugadora canaria del Valencia Basket, destacó la capacidad competitiva de su equipo y el carácter de la plantilla como elementos clave para lograr el título de la Liga Femenina Endesa conseguida este domingo tras vencer al Casademont Zaragoza.

“No nos ponemos techo porque queremos luchar en todas las competiciones en las que estamos, dando pasos adelante, y hemos demostrado que las finales siempre las queremos competir”, destacó Romero este lunes en declaraciones a los medios tras la tradicional ofrenda floral en la basílica de la Mare de Déu dels Desemparats.

PUBLICIDAD

“Hemos crecido mucho en el sentido de no dar nunca nuestro brazo a torcer y, a pesar de haber estado perdiendo de diez puntos, hemos seguido luchando y esa perseverancia nos ha hecho campeonas”, insistió.

Romero compartió cómo vivió la canasta sobre la bocina de Yvonne Anderson, que le dio la victoria a su equipo: “Yo corría porque veía a todas correr. Hubo un momento en el que no sabíamos qué estaba pasando. Tardamos en procesar que habíamos ganado porque fue un final de infarto”.

PUBLICIDAD

La canaria, que acaba contrato este verano, rechazó hablar de su futuro como jugadora ‘taronja’. “La temporada que viene ya se verá”, dijo. EFE

cma/cta/jl

PUBLICIDAD