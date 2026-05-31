Hoy será noticia. Lunes, 1 de junio

IRÁN GUERRA

El Gobierno empieza a desactivar el plan anticrisis este lunes sin aclarar su continuidad

Madrid (EFE).- El Gobierno empieza a desactivar este lunes el plan anticrisis para afrontar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio con el fin de la rebaja del IVA para la luz y el gas, sin aclarar qué medidas se mantendrán más allá del 30 de junio.

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El IVA de la electricidad y el del gas natural, briquetas, pellets y leña volverá este 1 de junio al tipo general del 21 %, tras un mes y medio a tipo reducido (10 %), y también finalizará la rebaja del impuesto especial de electricidad, con lo que pasará del 0,5 % al 5 % habitual. El paquete anticrisis aprobado el pasado 20 de marzo incluía una serie de medidas que, en principio, iban a estar en vigor hasta el 30 de junio, pero preveía la desactivación temprana de algunas de ellas si los precios de los suministros se contenían en el mes de abril, como ha sucedido para la electricidad y el gas.

GOBIERNO LEGISLATURA

Sánchez cumple ocho años de presidente en uno de los momentos más delicados de su mandato

Madrid (EFE).- El octavo aniversario que se cumplirá este lunes desde que por vez primera triunfara la moción de censura contra un presidente del Gobierno en el actual periodo democrático y situara a Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo coincide con una de las etapas más delicadas de todo su mandato.

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Fue el 1 de junio de 2018 cuando el Congreso de los Diputados aprobó esa moción que desalojaba a Mariano Rajoy del Palacio de la Moncloa después de que, al día siguiente, Sánchez prometiera su cargo ante el rey. La iniciativa que lo propició fue presentada por el PSOE tras conocerse la sentencia del caso Gürtel, que condenaba al Partido Popular como entidad jurídica por lucrarse con una trama de corrupción.

DAVID SÁNCHEZ

El tribunal del juicio a David Sánchez decide sobre nulidades planteadas por las defensas

Badajoz (EFE).- El tribunal de la Audiencia de Badajoz que juzga el proceso de contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, acoge la segunda sesión del juicio en la que informa de su deliberación sobre las cuestiones previas planteadas por las defensas de los once acusados, entre ellas la nulidad del procedimiento y la prescripción de algunos hechos delictivos.

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Las acusaciones particulares en el juicio a David Sánchez han expresado su rechazo a las cuestiones previas planteadas por las defensas, como la nulidad parcial del auto de apertura del mismo y la falta de tutela judicial, al entender que suponen "un auténtico dislate", pues estas ya fueron rechazadas tanto por la jueza instructora como por la Audiencia de Badajoz.

JUICIO KITCHEN

Nuevas declaraciones de acusados en Kitchen: el ex número dos de la Policía y Villarejo

Madrid (EFE).- La Audiencia Nacional celebra este lunes una nueva sesión del juicio del caso Kitchen, que aborda una presunta operación parapolicial entre 2013 y 2015 para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, con la declaración del entonces director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y, previsiblemente, también la del excomisario José Manuel Villarejo.

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Está previsto que ambos acusados declaren ante la Audiencia Nacional, después de que el pasado viernes lo hicieran el ministro del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que coincidieron en negar que hubiesen dado órdenes para investigar al extesorero del PP o a su familia.

PRUEBA UNIVERSIDAD

Comienza una semana frenética para miles de estudiantes que buscan acceso a la Universidad

Madrid(EFE).- A partir de hoy miles de estudiantes, sobre todo de segundo de Bachillerato aunque también de otros ciclos formativos, se enfrentan a una semana frenética de exámenes para superar la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), que por segundo año consecutivo consolida un modelo más práctico y competencial.

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Los estudiantes madrileños y los de Guadalajara serán los primeros en examinarse ya que empezarán la PAU este lunes y terminarán el jueves, mientras que en la mayoría de comunidades autónomas la prueba durará tres días y se iniciará el martes. En esta convocatoria ordinaria solo Castilla-La Mancha y Cataluña han retrasado los días de su PAU a la siguiente semana: 8, 9 y 10 de junio y 9, 10 y 11 de junio, respectivamente.

ESPAÑA ECUADOR

El fiscal apoya entregar a Ecuador a 'Pipo', líder de la banda criminal Los Lobos

Madrid (EFE).- La Audiencia Nacional estudia este lunes en una vista la petición de extradición del presunto narcotraficante ecuatoriano Wilmer Chavarría, alías 'Pipo', reclamado en su país para cumplir una condena de 16 años de cárcel por tres homicidios, hechos por los que la Fiscalía no se opone a la entrega.

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Además de la reclamación de Ecuador, 'Pipo' tiene pendiente que se resuelva la petición de entrega que hizo recientemente Estados Unidos, que le atribuye un presunto intento de introducir en ese país cinco toneladas de cocaína.

TRATA MUJERES

España impulsa una campaña contra la explotación sexual de mujeres en América Latina

Madrid (EFE).- El Gobierno de España comenzará a partir de hoy, lunes, una campaña de sensibilización y prevención a través de su red consular para combatir la trata de mujeres con fines de explotación sexual en América Latina, según informa el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

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El lanzamiento de esta campaña, que se llevará a cabo en colaboración con la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), coincide con la Conferencia sobre Política Exterior Feminista que acoge España los próximos 2 y 3 de junio.

COMITÉ REGIONES

Jorge Azcón asumirá la Vicepresidencia del Comité Europeo de las Regiones hasta 2027

Zaragoza 0(EFE).- El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, asumirá desde este lunes 1 de junio la Vicepresidencia del Comité Europeo de las Regiones, la Vicepresidencia española de la Mesa de este órgano consultivo de la Unión Europea y la Presidencia de la delegación española, cargos que ejercerá hasta septiembre de 2027.

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El nombramiento está vinculado a su nueva responsabilidad al frente de la delegación española en el Comité Europeo de las Regiones, institución que representa a los entes regionales y locales de los Estados miembros ante la Unión Europea, informa el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

INCENDIOS FORESTALES

Andalucía entre en época de peligro alto de incendios forestales

Sevilla (EFE).- Andalucía entra, a partir de este lunes 1 de junio y hasta el próximo 15 de octubre en época de peligro alto de incendios forestales, ante lo que entra en vigor la prohibición de encender fuegos de barbacoas en las áreas recreativas, zonas habilitadas e instalaciones de acampada acondicionadas para tal fin.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha informado de que también se restringen las quemas agrícolas y forestales, así como la circulación de vehículos a motor por los espacios forestales y de influencia forestal, entendidos estos últimos como aquellos terrenos agrícolas y urbanos situados a menos de 400 metros de zonas forestales.

VERANO METEOROLÓGICO

El verano meteorológico arranca el lunes con más calor de lo normal para próximo trimestre

Madrid (EFE).- El verano meteorológico arrancará este lunes con una previsión que contempla temperaturas más elevadas de lo normal para el próximo trimestre -junio, julio y agosto-, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El 1 de junio es la fecha que marca el comienzo del denominado también verano climatológico -diferente del estacional o astronómico-, pues el meteorológico divide el año en diferentes estaciones en base a los ciclos de temperatura anual y estadístico, y en el hemisferio norte se prolongará hasta el 31 de agosto. En el hemisferio sur, en cambio, el verano climatológico abarca los meses de diciembre, enero y febrero.

CORPUS TOLEDO

Arranca la semana del Corpus en Toledo, una ciudad engalanada para la procesión del jueves

Toledo (EFE).- Este lunes arranca la semana grande de Toledo por la festividad del Corpus Christi, que tiene su día principal el jueves pero que cuenta con numerosas actividades a lo largo de toda la semana en una ciudad que ya está entoldada y engalanada y se prepara para la salida en procesión de la Custodia de Arfe.

Más de 6.000 elementos decorarán los 1.700 metros lineales del recorrido procesional por el Casco Histórico de Toledo de la Custodia el día del Corpus Christi, que este año también es especial por coincidir con la celebración del VIII centenario de la Catedral de Toledo.

PREMIOS MAX

El Teatro Romano de Mérida acoge los Premios Max de las Artes Escénicas

Madrid (EFE).- El Teatro Romano de Mérida acoge este lunes los Premios Max de las Artes Escénicas, en los que los espectáculos 'Fuenteovejuna', 'Los nuestros' y 'Faula' acumulan el mayor número de candidaturas en esta edición 2026.

La gala rendirá homenaje al músico extremeño Robe Iniesta, líder del grupo 'Extremoduro', fallecido el pasado diciembre. 'La grandeza' es el lema de los premios organizados por la Fundación SGAE, en los que Cristina D. Silveira, directora de la gala, ha reseñado que se hará hincapié en el poder del pensamiento, la capacidad de transformación del arte y la evolución de las Artes Escénicas.

ROCÍO JURADO

Veinte años sin Rocío Jurado

Chipiona (Cádiz) (EFE).- El mundo de la canción española conmemora este lunes 1 de junio el 20 aniversario de la muerte de una de sus voces más grandes, la de Rocío Jurado.

Un documental que descubre la existencia de una autobiografía, un próximo disco, una posible serie, un musical y varios libros dan o darán cuenta próximamente de que "La más grande" sigue presente en la memoria colectiva.

EL TIEMPO

Temperaturas altas para la época y tormentas en el Pirineo, hoy lunes

Madrid (EFE).- Las temperaturas elevadas continuarán este lunes en la mayor parte de España, superando los 34-36 grados en el interior de la mitad sur peninsular y depresiones del nordeste, por encima de los 38-40 en el Guadalquivir y se darán chubascos con tormentas en el Pirineo

La estabilidad generalizada habitual en las últimas semanas seguirá predominando, con cielos pocos nubosos o despejados e intervalos de nubes altas, salvo en el norte de Canarias y de Galicia, área cantábrica, Alborán y Baleares, donde se prevén intervalos de nubes bajas que tienden a despejar excepto en Galicia, donde se cubrirá en las últimas horas del día por la llegada de un frente que podría dejar alguna precipitación débil y dispersa, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

EFE

fp