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Seis sindicalistas se encierran en la Conselleria de Educación a la espera de un acuerdo

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València, 31 may (EFE).- Seis sindicalistas del STEPV, UGT y CCOO, que negocian un acuerdo que ponga fin a la huelga indefinida que el profesorado de la educación pública no universitaria valenciana mantiene desde el 11 de mayo, se han encerrado en la Conselleria de Educación tras romperse las negociaciones de nuevo esta tarde.

Los representantes sindicales han abandonado sobre las 22:45 horas la sala de la Conselleria de Educación tras reunirse con su titular, Carmen Ortí, que les ha comunicado que no tiene intención de reabrir la negociación de la retribución salarial que le reclaman y que no pueden permanecer en el interior del edificio.

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Cuando han llegado al exterior del edificio, los sindicalistas han comunicado a través de un megáfono a los docentes concentrados en las afueras de las instalaciones de la Conselleria, tras las vallas de la entrada, que no iban a abandonar las mismas, y estos les han respondido con aplausos y gritos de 'consellera dimisión'.

Varias decenas de profesores se han sentado también en el exterior del edificio, en el suelo y en sillas plegables, con la intención de permanecer en el lugar.

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Los representantes de los tres sindicatos mayoritarios habían decidido permanecer en el interior de la sala de reuniones de la Conselleria de Educación después de que Ortí diera por cerrada la mesa de negociación -convocada a las 18:00 horas- a la hora y cuarto de su inicio y les emplazara a retomar las negociaciones este lunes, a la espera de que les presenten "un documento base decente".

Posteriormente la consellera ha comparecido ante los periodistas para advertir a los sindicatos de que las decisiones de su departamento no se toman "bajo presión ni ocupación del espacio" y ha defendido que la oferta de incremento retributivo es "un buenísimo acuerdo".

Ortí y su equipo habían convocado a los cinco sindicatos representados en la mesa de negociación -STEPV, UGT, CCOO, CSIF y ANPE- este domingo a una nueva reunión para reanudar las negociaciones, con una última propuesta, que parecía definitiva, por parte de la Generalitat.

La consellera ha emplazado a los sindicatos a reanudar las negociaciones entre este lunes y el miércoles en mesas temáticas con las direcciones generales correspondientes en materia de inclusión, plantillas, ratios, valenciano, infraestructuras y Formación Profesional, y ha dado por cerrada la subida salarial pactada con CSIF y ANPE.

Los seis representantes del STEPV, UGT y CCOO han decidido entonces no abandonar la sala de reuniones hasta que la Conselleria les presentara "un documento base decente" necesario, han dicho, para poder ir cerrando el conflicto y que requerirá de posteriores desarrollos".

Antes esta situación, la consellera ha convocado a los periodistas a una rueda de prensa, en la que ha advertido a los sindicatos de que las decisiones de su departamento no se toman "bajo presión ni ocupación del espacio" y ha defendido que la oferta de incremento retributivo es "un buenísimo acuerdo".

Sobre la propuesta retributiva (un aumento de 200 euros brutos mensuales, de forma progresiva hasta 2028), que los sindicatos mayoritarios consideran "insuficiente", Ortí ha defendido que hasta 2028 los docentes catalanes y valencianos cobrarán lo mismo, con una diferencia de 30 ó 40 euros mensuales, pero en Cataluña el incremento alcanzado incluye la subida estatal que ya les correspondía.

Fuentes de la Conselleria de Educación han informado de que mantiene la reunión prevista mañana con los sindicatos, que será "semipresencial" ya que ANPE y CSIF han comunicado que la harán de manera telemática porque "temen por su seguridad". EFE

(foto)

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EFE

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