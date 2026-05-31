Interceptados este domingo en Baleares 177 inmigrantes a bordo de nueve pateras

(Actualiza con dos pateras nuevas que suman 24 inmigrantes más al recuento)

Palma, 31 may (EFE).- Baleares ha registrado a lo largo de este domingo la llegada de nueve pateras con 177 inmigrantes a bordo, concretamente a las islas de Cabrera, Mallorca, Ibiza y Formentera, según ha informado la delegación del Gobierno.

PUBLICIDAD

La primera embarcación que ha llegado este domingo a las costas del archipiélago ha sido rescatada por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil a las 04:00 horas, a seis millas al sureste de Cabrera con 29 subsaharianos a bordo.

La segunda que ha alcanzado las costas de Baleares transportaba a 13 personas de origen magrebí, que han sido interceptadas a las 08:00 horas en la zona de es Caló de Formentera.

PUBLICIDAD

A las 08:05 horas, la Guardia Civil de Formentera ha localizado a 13 personas, también magrebíes, en el Paseo Marítimo de es Pujols, que han conseguido arribar a la isla a bordo de una patera.

Por otro lado, a las 09:26 horas, Salvamento Marítimo ha rescatado otra embarcación a 20 millas al sur de Formentera que transportaba a 31 personas de origen subsahariano.

PUBLICIDAD

Poco después, Salvamento Marítimo y la Benemérita han procedido al rescate, sobre las 09:30 horas, de una nueva embarcación llegada al archipiélago con un total de 21 subsaharianos en su interior, a 10 millas al sur de Mallorca.

A las 09:35 horas, de nuevo el instituto armado con Salvamento Marítimo han localizado a 32 personas de origen subsahariano que han llegado a bordo de una patera en el Faro de n'Esiola de Cabrera.

PUBLICIDAD

A las 13:45 horas, en la zona de la playa de Santa Eulària, en Ibiza, el instituto armado y la Policía Local han localizado a un total de 14 personas subsaharianas llegadas a la pitiusa mayor a bordo de una embarcación.

Otra patera ha llegado a las 18:37 horas a Formentera con 19 personas a bordo de origen mabregí, que ha tenido que ser rescatada a 30 millas al suroeste de la isla.

PUBLICIDAD

La última embarcación ha llegado a la Colònia de Sant Jordi (Mallorca), donde la Guardia Civil ha interceptado a 5 magrebíes.

En lo que va de año han llegado a Baleares 2.211 migrantes a bordo de 112 pateras, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

PUBLICIDAD

Durante 2025 llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior. EFE

1011538