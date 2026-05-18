La Unión de Militares de Tropa dice que el TS ha abierto la puerta a que Defensa deba hacer fijos a miles de militares

La Unión de Militares de Tropa (UMT) ha asegurado hoy que el Tribunal Supremo ha abierto la puerta a que se hagan fijos a miles de militares de Tropa y Marinería y ha exigido al Ministerio de Defensa que de plaza fija como militar de carrera a los militares de Escala de Tropa y Marinería que hayan "sufrido abusos de temporalidad" tras aprobar las oposiciones pero sin conseguir plaza, amparándose en una sentencia del Tribunal Supremo que lo avala.

La citada asociación se refiere a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, que han calificado de "histórica", en la que se adapta la doctrina europea contra el abuso de la temporalidad en el empleo público. De esta forma, aseguran en una nota de prensa, el TS ha fallado a favor de que los trabajadores públicos que hayan "superado un proceso selectivo para personal fijo o permanente", que no hayan obtenido plaza y que hayan vivido "abusos de temporalidad"; adquieran la condición de "trabajador fijo".

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Por ello, la UMT ha exigido que esto se aplique en las Fuerzas Armadas, específicamente para los militares de Tropa y Marinería que hayan seguido vinculados con las FFAA mediante Compromisos de Larga Duración (CLD), a pesar de no haber conseguido plaza tras aprobar las pruebas.

Dicho esto, los militares avisan de que la sentencia del Supremo divide a los trabajadores en dos grupos. Primero están los que aprobaron las plazas a personal permanente o fijo, los cuales si tendrán un puesto adecuado a la plaza que no obtuvieron; mientras que quienes no hayan pasado dicha prueba, tendrán una indemnización "reparadora e individualizada".

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PIDEN MISMAS CONDICIONES A SOLDADOS QUE A CIVILES

De esta manera, el secretario general de la UMT, Luis Miguel Feito, ha reivindicado que "quien supera un proceso selectivo para una plaza permanente y luego sufre años de temporalidad abusiva tiene derecho a que se le reconozca esa permanencia".

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Asimismo, ha agregado que los soldados y marineros que aprobaron "con el mismo esfuerzo y criterio" que un civil, no pueden "seguir siendo tratados como temporales de segunda categoría", por lo que ha incidido en que la cartera liderada por Margarita Robles "actué de inmediato".

Del mismo modo, ha pedido a Defensa que reconozca la condición de permanente a los CLD, antes incluso de que finalice la resolución judicial; que convoque urgentemente plazas de permanencia suficientes para cubrir las necesidades estructurales, así lo consideran pues hay miles de militares en situaciones de CLD; la derogación de la Ley 8/2006 en favor de una Ley de Carrera Militar única; y una "interlocución real con la UMT.

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