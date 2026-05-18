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Cesado el subdelegado del Gobierno en Vizcaya por sentencia del TSJPV que consideró que no se motivó su nombramiento

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El subdelegado del Gobierno en Vizcaya, Carlos García Buendía, ha sido cesado de su cargo en ejecución de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que determinó que no se había motivado por qué se le había elegido sobre otros candidatos.

Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, la sentencia del TSJPV se apoyó, para adoptar esta decisión, en las resoluciones del Tribunal Supremo que establecían que los nombramientos discrecionales tenían que estar motivados y explicar por qué se designaba un candidato sobre otro, aunque cumpla todos los requisitos para el puesto.

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la resolución firmada por la Delegada del Gobierno, Marisol Garmendia, fechada el 7 de mayo, por la que se cesa al subdelegado del Gobierno en Vizcaya y se deja sin efecto la resolución de 12 de septiembre de 2024 por el que se le nombraba.

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