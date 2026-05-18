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Investigan una brutal paliza de dos chicas a otra menor en Lleida grabada en vídeo

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Lleida, 18 may (EFE).- Los Mossos d'Esquadra están investigando de oficio una brutal paliza a una adolescente de 14 años en Lleida por parte de otras dos chicas de su misma edad en la plaza de la Llotja, mientras otras jóvenes registraban las imágenes y animaban a las agresoras a seguir pegando patadas a la víctima.

La Veu de Lleida ha publicado estas imágenes, que asegura les había enviado la madre de la víctima, en las que se ve a la chica en el suelo mientras las otras dos jóvenes le pegan patadas por todo el cuerpo y le tiran del pelo.

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En el vídeo se escucha a otras chicas animando a las agresoras a continuar: "¡Métele una patada. Métele. Métele patadas", se oye en la grabación.

La policía catalana no ha recibido ninguna denuncia formal hasta el momento pero ha iniciado la investigación.

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Según los Mossos d'Esquadra, están a la espera de que la madre de la víctima presente este mismo lunes la denuncia. EFE

cll/fl/ram

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EFE

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