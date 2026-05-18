España celebra el Día de Internet con el foco en la sostenibilidad del ecosistema digital

Madrid, 18 may (EFE).- España se ha sumado este lunes a la celebración del Día de Internet y ha puesto el foco en la sostenibilidad del ecosistema digital, ante el fuerte incremento de los consumos energéticos e hídricos de los centros de datos y de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial.

El Senado ha acogido el acto central e institucional para conmemorar el Día Mundial de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, una fecha elegida por la ONU hace veinte años para sensibilizar sobre las posibilidades que el uso de Internet y las tecnologías de la información y la comunicación pueden ofrecer a las sociedades y a la economía, y ha reunido a representantes institucionales, empresas, asociaciones de usuarios, internautas y organizaciones sociales.

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El vicepresidente primero de la Cámara Alta, Javier Maroto, ha defendido en la apertura del acto la sostenibilidad ambiental y social de internet y ha incidido en el papel "determinante" que tienen que desempeñar en este escenario los gobiernos y los legisladores para asegurar el equilibrio ante el mundo "salvaje" y el "descontrol extremo" que viene, y ha alertado en ese sentido de que una de las principales redes sociales pertenece "a un régimen que no comparte valores como la democracia, el respeto a los derechos humanos o la separación de poderes".

Maroto ha observado que la nueva realidad digital ofrece múltiples oportunidades pero también importantes retos, y ha contrastado los dos modelos que pujan en el mundo: el estadounidense, donde prima la libertad de expresión como "piedra angular" de las plataformas y donde cualquiera puede decir lo que quiera "aunque no sea cierto"; y el modelo europeo, donde la libertad de expresión -ha dicho- se protege con la misma intensidad que la protección de otros valores, como la dignidad, los derechos humanos la democracia, la solidaridad o la convivencia.

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Durante el acto se ha leído el 'Manifiesto de San Millán', que se suscribió el pasado 17 de abril en esa localidad riojana y en el que se propone un nuevo marco para orientar la transformación digital desde criterios ambientales, sociales y democráticos.

El manifiesto define la sostenibilidad digital como un enfoque que busca minimizar el impacto ambiental del ecosistema digital, promover la equidad social y garantizar el pleno respeto de los derechos de las personas en el entorno digital, y entre sus propuestas destacan la necesidad de reducir la huella ambiental de la tecnología, apostando por infraestructuras eficientes, software optimizado y modelos de economía circular.

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Incide además en la importancia de situar a las personas en el centro, de proteger los derechos digitales, de reducir las brechas y de garantizar la accesibilidad; de impulsar la educación digital "sostenible, consciente y crítica", que permita a la ciudadanía comprender y cuestionar la tecnología; y de promocionar una gobernanza "responsable, transparente y participativa", especialmente en el desarrollo y uso de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial.

Cada año y con motivo de esta celebración se entregan los Premios de Internet, que han reconocido a 19 ganadores en 19 categorías, agrupadas en los ámbitos de Transformación Digital, Marca Personal en el Entorno Digital, Innovación y Emprendimiento y Ciudadanía Digital, y se ha entregado el premio a la Trayectoria Personal al periodista Antonio Lorenzo director de la revista Digital & IA de elEconomista y redactor especializado en empresas, tecnología e innovación.

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Entre los premiados están el Programa Nacional de Algoritmos Verdes impulsado por el Gobierno; la empresa Caudal.es; el medio Maldita.es; la ong Cermia: inteligencia artificial ética; la tienda de ordenadores reacondicionados Zoca; el podcast educativo 'Ignorantes digitales'; la pulsera para niños con alergias alimentarias 'Herix'; o la plataforma 'Cyberbrainers' para asesorar a personas o empresas que han sido víctimas de fraudes digitales.

Impulsado por la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), el Día de Internet está promovido por un comité que reúne a numerosas instituciones y administraciones públicas, organizaciones sindicales, patronales, fundaciones, organizaciones sociales, de consumidores y empresas. EFE

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