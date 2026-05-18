El precio de la bombona de butano bajará mañana martes un 5,87 %, hasta los 15,39 euros

Madrid, 18 may (EFE).- El precio máximo de venta al público de la bombona de butano de 12,5 kilos bajará un 5,87 % a partir de mañana martes, hasta los 15,39 euros, debido a la reducción temporal del IVA al 10 % y a la suspensión temporal del Impuesto de Hidrocarburos, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kg (la tradicional bombona de butano) no está liberalizado y se revisa bimestralmente el tercer martes del mes, por resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.

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Esta revisión bimestral se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y de la evolución del tipo de cambio euro-dólar, entre otros elementos, como el coste de comercialización o la aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

Asimismo, dicha revisión del precio, al alza o a la baja, está limitada al 5 %, y el posible exceso o defecto de precio se acumulan para ser aplicados en posteriores revisiones.

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En esta ocasión, el abaratamiento de la bombona se debe a la reducción del IVA al 10 % y la supresión del impuesto sobre hidrocarburos que establece temporalmente el Real Decreto-ley 7/2026, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, que son independientes del citado límite del 5 %.

Estas medidas compensan el ascenso de la cotización de las materias primas (+74,5 %) y del coste de los fletes (+39,8 %), así como la depreciación del euro frente al dólar (-1,2 %), añade el BOE.

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El gas licuado de petróleo (GLP) envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.

En 2025 se consumieron 57 millones de envases de distintas capacidades de GLP, un combustible que está en retroceso, ya que desde 2021, su consumo total ha bajado más de un 12 %. EFE

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