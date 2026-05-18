Bezzecchi mantiene el liderato en un fin de semana angustioso con graves accidentes

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 18 may (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), sin tener un gran fin de semana en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, en el que se 'encontró' con una quinta posición final, ha logrado mantener el liderato del mundial merced a varios accidentes, algunos de ellos graves.

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El que más le benefició fue el de su propio compañero de equipo, el español Jorge Martín, que podría haberse erigido en nuevo líder de la competición si no hubiese sido porque el también español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) se lo llevó por delante en la curva cinco y le obligó a abandonar cuando era cuarto en la tercera carrera de MotoGP.

El enfado de Jorge Martín al llegar a su taller fue notorio pues se le vio muy disgustado, inexplicablemente, incluso, con los integrantes de su propio equipo.

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Y es que la prueba de MotoGP vivió momentos dramáticos que obligaron a mostrar hasta dos banderas rojas, la primera de ellas como consecuencia del grave accidente de Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que peleaba por el triunfo con el también español Pedro Acosta (KTM RC 16).

Acosta tuvo un problema electrónico con su moto que se quedó sin potencia en un determinado momento y cuando llevaba literalmente pegado a su rebufo a un Alex Márquez que no pudo evitar el impacto.

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Alex Márquez salió despedido hacia la escapatoria de la curva diez, en donde la moto impacto con violencia contra el muro y quedó destrozada, volando muchas de sus piezas por los aires, algunas de las cuales impactaron contra Fabio di Giannantonio y Raúl Fernández, entre otros.

Luego, en la segunda salida, el francés Johann Zarco se fue por los suelos y se llevó por delante a 'Pecco' Bagnaia, en cuya moto se quedó enganchada su pierna izquierda, y a Luca Marini.

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Para muchos pilotos la carrera de MotoGP se tendría que haber cancelado en ese momento dadas las 'feas' caídas de dos de sus protagonistas.

Tanto Alex Márquez como Johann Zarco tuvieron que ser evacuados al Hospital General Universitario de San Cugat para tratarlos de sus lesiones, mientras el 'espectáculo' debía continuar.

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Así, el italiano Fabio di Giannantonio sacaba premio del 'río revuelto' y las penurias de los demás para hacerse con su primera victoria desde Qatar en 2023 y la segunda de su carrera deportiva.

Luchó hasta el último momento pero no sacó ningún rédito, en forma de su primera victoria en MotoGP, el español Pedro Acosta, que lideró en algún momento todas las salidas, pero sin llegar a tener ese 'plus' que le permitiese alcanzar su primera victoria en la categoría.

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En el lado positivo, el español Joan Mir, que arrancó su primer podio con la nueva Honda RC 213 V, entre Di Giannantonio y su compatriota Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), quien también protagonizó una gran remontada hasta alcanzar el podio.

En el resto de categorías, sus líderes, Manuel González (Kalex) y Máximo Quiles, respectivamente, en Moto2 y Moto3, consiguieron unas laboriosas victorias que les permiten consolidarse aún más al frente de la tabla de puntos. EFE

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