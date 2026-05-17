Vox da el 'sorpaso' al PSOE en Almería al 91,46 % del escrutinio

Almería, 17 may (EFE).- Vox ha logrado un 'sorpaso' en votos sobre el PSOE-A en la provincia de Almería al 91,46 % del escrutinio en las elecciones al Parlamento de Andalucía, situándose como la segunda fuerza política en esta circunscripción, en la que el PP ha revalidado la victoria.

Con ese recuento, Vox alcanza los 63.703 votos, el 23,10 % de los sufragios, registrando un crecimiento de 2,38 puntos porcentuales respecto a los anteriores comicios. Por su parte, el PSOE-A queda relegado a la tercera posición con 59.747 votos (21,67 %), lo que supone una ligera bajada de 0,43 puntos.

PUBLICIDAD

A pesar de la ventaja de Vox, que supera al PSOE-A por una diferencia de 3.956 votos, la distribución de escaños no varía, por lo que ambas formaciones mantienen los tres parlamentarios que ya obtuvieron en 2022.

Este resultado invierte las posiciones de los comicios de 2022, cuando los socialistas se situaron por delante de Vox en la provincia almeriense al conseguir 57.709 votos (22,10 %) frente a las 54.122 papeletas (20,72 %) de la otra formación.

PUBLICIDAD

El escrutinio al 91,46 % confirma el liderazgo del PP en la provincia con seis escaños y 118.440 votos (42,74 %), perdiendo 2,60 puntos respecto a 2022.

La candidatura de Por Andalucía se queda sin representación con 10.227 votos (3,70 %), aunque se sitúa como la formación más cercana a lograr un diputado, a 9.514 sufragios de disputarle el último escaño al PP.

PUBLICIDAD

Por último, Adelante Andalucía registra 8.528 votos, lo que representa un 3,09 % del total provincial.

Como dato llamativo de la jornada, con el 100 % ya escrutado, Vox ha sido el partido más votado en Rioja, municipio del la comarca del Bajo Andarax, donde los de Santiago Abascal han sumado 210 papeletas, el 30,52 %, siendo así la formación más votada. El PP se ha quedado en 200 votos, cuando en 2022 fue la formación vencedora en este pueblo. EFE

PUBLICIDAD

mma/bfv/slp