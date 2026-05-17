Socorren a un hombre por convulsionar al volante y acaba detenido por tráfico de cocaína

Huelva, 17 may (EFE).- La Policía Local de Ayamonte (Huelva) ha detenido a un hombre por tráfico de cocaína después de que acudiera en su auxilio al ser alertada de que estaba convulsionando en el interior del turismo que conducía.

Los hechos, según ha informado la Policía Local, tuvieron lugar el pasado miércoles cuando en las dependencias policiales se recibió una llamada en la que se informaba de la presencia de un conductor con convulsiones.

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Lo que en principio era una actuación de asistencia a dicho varón cambió totalmente cuando los agentes comprobaron que el hombre que se encontraba en el interior del turismo estaba bajo los efectos de sustancias, por lo que se identificó y registró al hombre y el vehículo.

En dicho registro se le incautó al hombre 35 gramos de cocaína para su posterior distribución por lo que fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública. EFE

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