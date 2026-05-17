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Simeone continúa en el Atleti: “Me pregunto a veces si vale la pena seguir y veo que sí”

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Madrid, 17 may (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, confirmó este domingo, tras el triunfo contra el Girona (1-0), su continuidad en el club rojiblanco la próxima temporada y explicó que, “a veces”, se pregunta “si vale la pena seguir” y ve que “sí”.

“Está claro que ya son 15 años, empezamos a estar grandes también nosotros. Me pregunto a veces si vale la pena seguir y encuentro que sí, porque hay un montón de gente que quiere el objetivo que buscamos, hay un montón de gente que le cambia la vida y la ilusión por venir a ver al Atlético de Madrid, vale la pena porque veo un estadio que respeta a una leyenda como Antoine, hay un club que cuida al jugador y que buscar tener una despedida acorde a lo que amerita su trabajo y muchas cosas más”, expresó en rueda de prensa.

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A Simeone le “entusiasman los jugadores”, los que “puedan venir, los que se queden” y los que le “representen”.

“Y que vea en ellos que buscan el trabajo que se necesita para poder estar en el lugar donde estamos, pero no tengo ninguna duda de que los futbolistas son los que me generan entusiasmo y puede ser así de chiquito que para mí es un fogón a los dos minutos”, añadió. EFE

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