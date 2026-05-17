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Prisión sin fianza para el preso peligroso que salió en abril de la cárcel de Lleida

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Barcelona, 17 may (EFE).- La juez ha decretado este domingo prisión sin fianza para Dino Marcello Miller, un preso considerado peligroso y no rehabilitado, que salió el pasado 16 de abril de la cárcel de Lleida y para el que la Fiscalía pidió a los Mossos d'Esquadra vigilancia.

Dino Marcello fue detenido por la Guardia Urbana de Lleida en la tarde del pasado viernes después de que entrase con una pistola simulada en un supermercado de la calle Baró de Maials, en el barrio leridano de Pardinyes, amenazase a una trabajadora y huyese sin llevarse nada.

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El establecimiento dio la alarma a los Mossos d’Esquadra, que visionaron las cámaras de seguridad y alertaron también a la Policía Local. Hora y media después fue arrestado en el barrio de Balafia, cercano al de Pardinyes, por agentes de la Guardia Urbana.

El detenido ha pasado este domingo a disposición del juzgado de guardia en Lleida. La magistrada ha decretado para Dino Marcello prisión provisional, comunicada y sin fianza por un delito de robo con violencia con instrumento peligroso en grado de tentativa.

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Dino Miller fue condenado a 64 años de prisión por tres asesinatos en Barcelona. Cumplió 22 años de condena efectiva, salió de la cárcel en diciembre de 2020 y en 2021 fue detenido por varios asaltos en supermercados leridanos. EFE

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