Cazorla, titular en un once revolucionario del Oviedo; el Alavés repite alineación

Oviedo, 17 may (EFE).- El Real Oviedo hace hasta siete cambios en su once, con Santi Cazorla como titular, mientras que el Alavés repite equipo titular este domingo en la penúltima jornada de LaLiga EA Sports.

Guillermo Almada, como estaba previsto, hace debutar en liga a Moldovan, Santi Cazorla es titular por primera vez a las órdenes del uruguayo al sustituir a Ilyas, entran Lucas, Calvo y Javi López en defensa por Vidal, Bailly y Rahim, Fonseca lo hace por Sibo y, por último, Hassan por Thiago.

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El once del Real Oviedo es el formado por Moldovan; Lucas, Costas, Calvo, Javi López; Fonseca, Colo; Hassan, Cazorla, Reina; Viñas.

Mientras, Quique Sánchez Flores vuelve a apostar por los mismos once jugadores que la jornada pasada vencieron por la mínima al Barcelona.

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El once titular de los babazorros es el formado por Sivera; Ángel, Koski, Tenaglia, Parada, Rebbach; Blanco, Denis, Guridi; Toni Martínez y Diabate. EFE

Pfg/sab

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