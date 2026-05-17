Joan Mir y Raúl Fernández, penalizados con 16 segundos, caen a las últimas posiciones

Redacción deportes, 17 may (EFE).- Los españoles Joan Mir (Honda RC 213 V), segundo en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, y Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), decimosexto, han sido penalizado con 16 segundos de sanción por incumplir el reglamento técnico de la presión mínima de los neumáticos durante la carrera.
Así, Joan Mir pasa a la penúltima posición de la clasificación, fuera de los puntos, y Raúl Fernández queda por detrás de él. EFE
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