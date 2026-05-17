Espana agencias

Joan Mir y Raúl Fernández, penalizados con 16 segundos, caen a las últimas posiciones

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 17 may (EFE).- Los españoles Joan Mir (Honda RC 213 V), segundo en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, y Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), decimosexto, han sido penalizado con 16 segundos de sanción por incumplir el reglamento técnico de la presión mínima de los neumáticos durante la carrera.

Así, Joan Mir pasa a la penúltima posición de la clasificación, fuera de los puntos, y Raúl Fernández queda por detrás de él. EFE

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El rey Juan Carlos disfruta en Sanxenxo (Pontevedra) de un nuevo éxito del 'Bribon'

Infobae

Aritz Elustondo se despide con la satisfacción de haber defendido el escudo de la Real

Infobae

Raúl Fernández se siente afortunado de sufrir "sólo un golpe"

Infobae

La Solitaire du Figaro pone rumbo a Vigo

Infobae

El paciente español con hantavirus mejora y apenas tiene síntomas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: la Junta Electoral retrasa la publicación de los primeros resultados hasta las 20:43

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: la Junta Electoral retrasa la publicación de los primeros resultados hasta las 20:43

De 70 a 5.000 euros: esto es lo que cobran los miembros de la Junta Electoral de Andalucía y de las mesas electorales este 17M

El mercado de la vivienda elige el voto: un estudio asegura que la subida del alquiler en Madrid benefició al PP y Vox entre 2015 y 2019 en los barrios con más propietarios

El voto en las elecciones de Andalucía en el entorno de las bases militares de Rota y Morón: un bastión conservador

Andalucía decide: 6,8 millones de andaluces votan entre la mayoría absoluta del PP o un pacto con Vox ante una izquierda dividida

ECONOMÍA

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

El calor golpea al trabajo: 5,5 millones de empleados sufren temperaturas extremas y los albañiles y agricultores son los más expuestos

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Un camionero es despedido acusado de caerse por estar borracho, pero demuestra en el juicio que sufrió un síncope: será recontratado y recibirá 7.000 euros

La Generación Z, la más quemada: ocho de cada diez jóvenes reconocen que el trabajo deteriora su salud mental

DEPORTES

Álex Márquez sufre un brutal accidente durante el GP de Cataluña y es trasladado al hospital

Álex Márquez sufre un brutal accidente durante el GP de Cataluña y es trasladado al hospital

La polémica entre Arbeloa y Mbappé es solo la última de una larga lista de altercados: Pochettino, Luis Enrique o Tuchel ya sufrieron la ira del francés

Mourinho sobre su posible fichaje por el Real Madrid: “Nadie es tonto. Obviamente, algo está pasando”

Xabi Alonso ya es oficialmente el nuevo entrenador del Chelsea: tiene contrato por cuatro temporadas

Las segundas partes ‘siempre fueron buenas’: de Ancelotti o Zidane al regreso de Mourinho y la vieja confiable de Florentino