71-7. Colina Clínic El Salvador da otro paso para revalidar el título de la Liga Iberdrola

Valladolid, 17 may (EFE).- Colina Clinic El Salvador ha dado otro paso para revalidar el título de la Liga Iberdrola tras imponerse, con total autoridad, a un Rialta CRAT Coruña que solo pudo anotar un ensayo, en uno de los pocos fallos defensivos de las blanquinegras que mostraron una gran seguridad en todas las facetas del juego.

Las vallisoletanas salieron con intensidad al césped de Pepe Rojo, dispuestas a controlar el partido desde el inicio, con el equipo al completo, lo que no pudo darse en la semifinal de la Copa de la Reina ante el mismo rival, ya que faltaron sus nueve internacionales, y su dominio se hizo notar de inmediato.

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Ya en el minuto 4, Bingbing Vergara, una de las internacionales chamizas, logró el primer ensayo del encuentro, que se encargó de transformar ella misma. Pero las gallegas, atentas, equilibraron el resultado siete minutos después, gracias a la marca y conversión de Chía Alfaro, que sacó rápidamente tras un golpe de castigo local, sorprendiendo a la zaga blanquinegra.

Un ensayo que motivó aún más al cuadro colegial, que fue asentándose en el terreno de juego para ir sumando puntos a su casillero, con hasta cuatro ensayos, fruto de grandes jugadas corales, que permitieron dejar el resultado en 31-7 antes del descanso.

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Primero, marcó Matilda Toca, para tomar el testigo María Miguel, tras un touch-maul que culminó a la perfección la talonadora blanquinegra. Y a estos se añadieron los ensayos de Carla Villegas, también después de un touch-maul jugado en abierta, y de Kiara Espósito, que se fue en velocidad para posar el oval bajo palos.

Tras la reanudación, el cuadro chamizo siguió apretando, con su habitual ambición y garra, lo que derivó en una nueva marca, tras varias fases y pick and go, de Sidorella Bracic, que ampliaba la renta de las colegiales hasta el 36-7, aprovechando la superioridad numérica, tras la amarilla a Anna Figueras en el minuto 40.

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Las vallisoletanas habían engrasado del todo la maquinaria, y amarraron el choque con otros tres ensayos, el primero, de Tecla Masoko, que volvió a hacer valer su potencia y velocidad para, con la conversión de Bingbing Vergara, situar el 43-7.

Siguió con el guion Matilda Toca, siempre atenta al juego y efectiva en la resolución, y la medio melé, Bingbing Vergara, quien no solo consiguió otra marca, sino que resolvió con solvencia los lanzamientos a palos, para dejar el tanteo en 57-7.

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No serían los últimos puntos, ya que, antes de la finalización del encuentro, las locales añadieron dos ensayos más, de la mano de Tecla Masoko, imparable en su carrera hacia la línea de marca visitante, y de Amaia Erbina, quien impuso su calidad para, con las conversiones de Bingbing Vergara, establecer el definitivo 71-7.

-- Ficha técnica:

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71 - Colina Clínic El Salvador: Inés Antolínez, Maria Miguel, Sidorella Bracic, Bea Rivera, Belsay Escudero, Nerea García, Kiara Espósito, Elisa Castroñ, Bingbing Vergara, Carla Villegas, Tecla Masoko, Paula Garrido, Amaia Erbina, Leire Markiegi, Matilda Toca.

También jugaron Belén Castellano, Claudia de la Loma,África Vílchez, Carla Méndez, Idoia Goya, Melania Galleani, Isabel Sierra, Irati Clavero.

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7 - Rialta CRAT Coruña: Sara Ansede, Anna Figueras, Maica Martí, Merchi Parada, Rosina Mernies, Judith Hernández, Ana Peralta, Oihane López de Ullibarri, Alejandra Fernández, Chía Alfaro, Alba Martínez, Elsa Porto, Mariana Romero, Isabel Rodríguez, Inés Spinola.

También jugaron María Morant, Divi Leis, Alicia San Martín, Noa Varela, Vicky Arroyo.

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Anotaciones: 7-0 (m.5)), ensayo de Bingbing Vergara que pasa ella misma. 7-7 (m.11), ensayo de Chía Alfaro que transforma ella misma. 14-7 (m.15), ensayo de Matilda Toca que convierte Bingbing Vergara. 19-7 (m.25), ensayo de María Miguel. 24-7 (m.37), ensayo de Carla Villegas. 31-7 (m.40), ensayo de Kiara Espósito que transforma Bingbing Vergara. 36-7 (m.49), ensayo de Sidorella Bracic. 43-7 (m.56), ensayo de TeclaMasoko que pasa Bingbing Vergara. 50-7 (m.59), ensayo de Matilda Toca que convierte Bingbing Vergara. 57-7 (m.64), ensayo de Bingbing Vergar que transforma ella misma. 64-7 (m78), ensayo de Tecla Masoko que convierte Bingbing Vergara. 71-7 (m.80), ensayo de Amaia Erbina que pasa Bingbing Vergara.

Árbitro: Federico Javier Japas (Federación valenciana). Mostró cartulina amarilla a Anna Figueras (m.40), de Rialta CRAT Coruña.

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Incidencias: Encuentro correspondiente a las semifinales de la Liga Iberdrola, disputado en los Campos de Pepe Rojo ante unas 1.200 personas. EFE

mim/apa