La española Irene Guerrero lidera al América, que gana título con triunfo ante Monterrey

México, 17 may (EFE).- La española Irene Guerrero anotó este domingo un gol con el que impulsó al América hacia el título del Torneo Clausura femenino del fútbol mexicano con un triunfo por 3-0 sobre el Monterrey en el duelo de vuelta de la final.

Además de Guerrero marcaron la brasileña Geyse Da Silva y Scarlett Camberos, de penalti.

PUBLICIDAD

El equipo dirigido por el también español Ángel Villacampa se impuso con un marcador global de 3-1, después de que en el encuentro de ida el pasado jueves las Rayadas vencieran por 1-0.

Fue el tercer título de liga para el América en ocho finales disputadas.

PUBLICIDAD

A pesar de la derrota, el Monterrey se mantiene como el segundo equipo con más campeonatos obtenidos. Suma cuatro en ocho finales jugadas, tres menos que Tigres UANL, que tiene siete y es el más laureado. EFE