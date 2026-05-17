Espana agencias

La española Irene Guerrero lidera al América, que gana título con triunfo ante Monterrey

Guardar
Google icon

México, 17 may (EFE).- La española Irene Guerrero anotó este domingo un gol con el que impulsó al América hacia el título del Torneo Clausura femenino del fútbol mexicano con un triunfo por 3-0 sobre el Monterrey en el duelo de vuelta de la final.

Además de Guerrero marcaron la brasileña Geyse Da Silva y Scarlett Camberos, de penalti.

PUBLICIDAD

El equipo dirigido por el también español Ángel Villacampa se impuso con un marcador global de 3-1, después de que en el encuentro de ida el pasado jueves las Rayadas vencieran por 1-0.

Fue el tercer título de liga para el América en ocho finales disputadas.

PUBLICIDAD

A pesar de la derrota, el Monterrey se mantiene como el segundo equipo con más campeonatos obtenidos. Suma cuatro en ocho finales jugadas, tres menos que Tigres UANL, que tiene siete y es el más laureado. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PP de Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta con casi el 100 % del escrutinio

Infobae

El PP de Juanma Moreno gana las andaluzas pero se queda a 2 escaños de la mayoría absoluta

Infobae

Delestre y 'Gatsby du Tillard', campeones del Gran Premio de Madrid

Infobae

Simeone: “Griezmann fue una debilidad mía siempre”

Infobae

Vidorreta: “Salimos muy reforzados de este encuentro”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: con el 99% escrutado, Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta y dependerá de Vox

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: con el 99% escrutado, Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta y dependerá de Vox

Vox gana sin ganar: el partido de ultraderecha sube solo dos escaños, pero tendrá de nuevo la llave de un Gobierno autonómico y afirma que habrá “prioridad nacional”

Los sondeos a pie de urna dan la victoria al PP y le aseguran la mayoría absoluta en Andalucía

Un choque entre un VTC, un turismo y un coche de la Policía Nacional en Madrid deja ocho heridos

El alcalde de Málaga no encuentra su papeleta, un enfrentamiento en Sevilla y la foto que ha desatado la polémica: las anécdotas de las elecciones de Andalucía 2026

ECONOMÍA

Un niño encuentra un tesoro en un parque de Berlín: relojes de lujo, joyas de oro y dinero en efectivo

Un niño encuentra un tesoro en un parque de Berlín: relojes de lujo, joyas de oro y dinero en efectivo

La estafa con las monedas de dos euros que no han podido distinguir ni desde el Banco Central Europeo

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

El calor golpea al trabajo: 5,5 millones de empleados sufren temperaturas extremas y los albañiles y agricultores son los más expuestos

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

DEPORTES

Álex Márquez habla por primera vez después del grave accidente y antes de entrar a quirófano: “Todo controlado”

Álex Márquez habla por primera vez después del grave accidente y antes de entrar a quirófano: “Todo controlado”

Álex Márquez se rompe la clavícula y una vértebra después de sufrir un grave accidente y será operado en las próximas horas

Álex Márquez sufre un brutal accidente durante el GP de Cataluña y es trasladado al hospital

La polémica entre Arbeloa y Mbappé es solo la última de una larga lista de altercados: Pochettino, Luis Enrique o Tuchel ya sufrieron la ira del francés

Mourinho sobre su posible fichaje por el Real Madrid: “Nadie es tonto. Obviamente, algo está pasando”