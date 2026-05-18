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Rescatan a 49 personas en tres pateras en la costa y en aguas de Formentera

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(Actualiza la NA1256 con otras dos pateras)

Ibiza, 18 may (EFE).- La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado este lunes a un total de 49 personas en tres pateras, dos en la línea de costa de Formentera y una tercera rescatada a 19 millas de la pitiusa menor, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

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La primera patera ha sido localizada con 20 personas de origen subsahariano que han sido localizados a las 8.30 horas en la línea de costa de Punta Sa Cala.

La intervención ha contado con el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y con Salvamento Marítimo.

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Un segundo grupo de 12 migrantes de origen magrebí han sido detenidos a las 12.00 horas en línea de costa de la zona S´Estufador por la Unidad de Helicópteros (UHEL) de la Guardia Civil y por agentes de la Guardia Civil de Formentera.

La tercera patera ha sido interceptada por Salvamento Marítimo a las 18.50 horas con 17 personas a bordo a 19 millas al sur de la isla.

Del los ocupantes, 16 son de origen subsahariano y una de origen magrebí.

En lo que va de año han llegado a las costas de Baleares 1.592 migrantes a bordo de 80 pateras, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

Durante 2025 llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supone un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según el Ministerio del Interior. EFE

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EFE

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