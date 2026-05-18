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Robles admite que Montero erró al llamar accidente laboral la muerte de agentes en Huelva

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Madrid, 18 may (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado que la muerte de dos agentes en el choque entre dos embarcaciones de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha a 80 millas de la costa de Huelva no fue un accidente laboral y que la exvicepresidenta María Jesús Montero "se equivocó" al llamarlo así.

"Se equivocó, nos equivocamos todos", ha admitido Robles, sin citar a Montero, en su intervención este lunes en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.

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La referencia ha tenido lugar cuando la ministra subrayaba su orgullo por las fuerzas de seguridad y la Guardia Civil ante una pregunta de un diputado de UPN sobre la lucha contra el narcotráfico.

Robles ha aludido al "terrible accidente" en el que dos guardias civiles murieron el 8 de mayo mientras perseguían una narcolancha a 80 millas (unos 148 kilómetros) de la costa de Huelva.

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El uso de la palabra "accidente" ha provocado la reacción del diputado Alberto Catalán, ante la que la ministra ha aseverado: "Yo no lo voy a llamar accidente laboral porque no fue accidente laboral".

La socialista María Jesús Montero habló de "accidente laboral" en un debate electoral de cara a los comicios andaluces que se celebraron el domingo.

Al inicio del debate, Montero trasladó sus condolencias a las familias de los dos guardias civiles fallecidos y, a renglón seguido, aseguró: "Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad. Hay trabajadores que fallecen por el simple hecho de ganarse la vida. Y todos nos tenemos que aliar contra esa lacra de accidentes laborales".

Un día después, negó que crea que se trató de un accidente laboral y se refirió a la "muerte en acto de servicio" de los agentes.

Durante su intervención, Margarita Robles ha garantizado el apoyo de la Armada en la lucha contra el narcotráfico siempre que un juez o la Fiscalía lo pidan o cuando consideren que la Policía Judicial no tenga medios suficientes.

Es más, la ministra ha subrayado que siempre que las Fuerzas Armadas reciben un mandamiento judicial o de la Fiscalía para ayudar a la Guardia Civil en una operación contra el narcotráfico en el mar, "un barco de la Armada española con sus correspondientes helicópteros sale".

Ahora bien, ha señalado que "cada uno tiene que asumir sus responsabilidades". La Policía Judicial, ha explicado, responde ante los jueces y la lucha contra el narcotráfico está atribuida a las fuerzas de seguridad, no al Ejército.

Aunque no ha podido ofrecer un número concreto, por ser datos secretos, ha indicado que las fuerzas de seguridad han practicado grandes incautaciones con la participación de la Armada, y que si le piden apoyo, no tarda "un segundo en decir que sí, y la Armada sale". EFE

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EFE

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