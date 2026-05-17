Hoy es noticia en España (24:00 horas)

ELECCIONES ANDALUCÍA
El PP de Moreno gana las elecciones andaluzas pero se queda a dos escaños de la mayoría absoluta
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-Juanma Moreno (PP): Los andaluces han dictaminado que al PP le corresponde gobernar
-María Jesús Montero (PSOE): "Tomamos nota, no es un buen resultado"
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-Gavira (Vox) emplaza al PP a "escuchar a los andaluces", que "quieren" la 'prioridad nacional'
-García (Adelante Andalucía) dice que Adelante Andalucía "le ha quitado la mayoría absoluta al PP"
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-Maíllo (Por Andalucía): Por Andalucía no cumple sus expectativas ni el objetivo de echar al PP
-Sánchez felicita a Moreno por su triunfo y a Montero por su compromiso y su "gran campaña"
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-Feijóo celebra la victoria "incontestable" de Moreno y ve "devastado" al "sanchismo"
-Abascal llama a luchar desde Andalucía para que Sánchez no pueda "perpetuarse" en el poder
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La participación subió más de 8,7 puntos y alcanza casi el 65 % en Andalucía
ISRAEL PALESTINA
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Irene Montero llama al "boicot a Israel" en la manifestación por Palestina en Madrid
ESPAÑA CANADÁ
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Economía, Margaret Atwood y el colegio de Lakefield, citas de Felipe VI en Canadá
SINIESTRALIDAD LABORAL
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Caídas y accidentes de trafico, principales causas de la siniestralidad laboral con baja
HUELGA MÉDICOS
Los médicos paran de nuevo en su cuarta huelga del año por la falta de avances con Sanidad
HANTAVIRUS CRUCERO
Las mujeres de Barcelona y Alicante podrán aislarse en casa si dan negativo en hantavirus
SANIDAD ÉBOLA
Sanidad estima "muy bajo" el riesgo de ébola en España tras el brote en RDC y Uganda
CENTROS DATOS
Las soluciones "experimentales" para los centros de datos avivan el debate medioambiental
EUTANASIA JUSTICIA
La legitimidad de un padre para recurrir la eutanasia de su hijo, a debate en el Supremo
INDUSTRIA AEROESPACIAL
Gran Vía se convierte en el epicentro de la nueva industria espacial española
VINO ECOLÓGICO
España lidera la superficie de viñedo ecológico, un nicho para un consumidor exigente
TRÁFICO ACCIDENTES
Seis fallecidos en las carreteras durante el fin de semana, cinco de ellos motoristas
SUCESOS ATROPELLO
Siete ciclistas atropellados, uno de ellos grave, por un vehículo en Brunete (Madrid)
TIEMPO PRIMAVERA
Un domingo salpicado de lluvia da paso a una semana de buen tiempo en toda España
ACCIDENTE MONTAÑA
Muere un montañero en la Sierra de Gredos tras sufrir una caída en el pico Almanzor
DIA MUSEOS
La arquitecta Fuensanta Nieto apuesta por museos respetuosos con la "memoria e invención"
EFE
nac/fp
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