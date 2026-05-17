Hoy es noticia en España (24:00 horas)

ELECCIONES ANDALUCÍA

El PP de Moreno gana las elecciones andaluzas pero se queda a dos escaños de la mayoría absoluta

PUBLICIDAD

-Juanma Moreno (PP): Los andaluces han dictaminado que al PP le corresponde gobernar

-María Jesús Montero (PSOE): "Tomamos nota, no es un buen resultado"

PUBLICIDAD

-Gavira (Vox) emplaza al PP a "escuchar a los andaluces", que "quieren" la 'prioridad nacional'

-García (Adelante Andalucía) dice que Adelante Andalucía "le ha quitado la mayoría absoluta al PP"

PUBLICIDAD

-Maíllo (Por Andalucía): Por Andalucía no cumple sus expectativas ni el objetivo de echar al PP

-Sánchez felicita a Moreno por su triunfo y a Montero por su compromiso y su "gran campaña"

PUBLICIDAD

-Feijóo celebra la victoria "incontestable" de Moreno y ve "devastado" al "sanchismo"

-Abascal llama a luchar desde Andalucía para que Sánchez no pueda "perpetuarse" en el poder

PUBLICIDAD

La participación subió más de 8,7 puntos y alcanza casi el 65 % en Andalucía

ISRAEL PALESTINA

PUBLICIDAD

Irene Montero llama al "boicot a Israel" en la manifestación por Palestina en Madrid

ESPAÑA CANADÁ

PUBLICIDAD

Economía, Margaret Atwood y el colegio de Lakefield, citas de Felipe VI en Canadá

SINIESTRALIDAD LABORAL

PUBLICIDAD

Caídas y accidentes de trafico, principales causas de la siniestralidad laboral con baja

HUELGA MÉDICOS

Los médicos paran de nuevo en su cuarta huelga del año por la falta de avances con Sanidad

HANTAVIRUS CRUCERO

Las mujeres de Barcelona y Alicante podrán aislarse en casa si dan negativo en hantavirus

SANIDAD ÉBOLA

Sanidad estima "muy bajo" el riesgo de ébola en España tras el brote en RDC y Uganda

CENTROS DATOS

Las soluciones "experimentales" para los centros de datos avivan el debate medioambiental

EUTANASIA JUSTICIA

La legitimidad de un padre para recurrir la eutanasia de su hijo, a debate en el Supremo

INDUSTRIA AEROESPACIAL

Gran Vía se convierte en el epicentro de la nueva industria espacial española

VINO ECOLÓGICO

España lidera la superficie de viñedo ecológico, un nicho para un consumidor exigente

TRÁFICO ACCIDENTES

Seis fallecidos en las carreteras durante el fin de semana, cinco de ellos motoristas

SUCESOS ATROPELLO

Siete ciclistas atropellados, uno de ellos grave, por un vehículo en Brunete (Madrid)

TIEMPO PRIMAVERA

Un domingo salpicado de lluvia da paso a una semana de buen tiempo en toda España

ACCIDENTE MONTAÑA

Muere un montañero en la Sierra de Gredos tras sufrir una caída en el pico Almanzor

DIA MUSEOS

La arquitecta Fuensanta Nieto apuesta por museos respetuosos con la "memoria e invención"

EFE

nac/fp

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245