Espana agencias

García Plaza: "A disfrutar la permanencia; han sido las 6 semanas más intensas de mi vida"

Guardar
Google icon

Sevilla, 17 may (EFE).- El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, afirmó tras la permanencia matemática de su equipo, a pesar de su derrota contra el Real Madrid (0-1), que es el momento de "disfrutar" de ese logro y reconoció que "han sido las seis semanas más intensas" de su vida.

"Me han hecho sacar lo mejor de mí. Todos tienen mucho mérito, los jugadores y la afición”, recalcó tras el encuentro el técnico madrileño, quien, cuestionado por su futuro, precisó que tiene "contrato" para la próxima temporada con el Sevilla, hasta junio de 2027, y está "ilusionado por seguir, pero uno tiene que estar donde le quieran".

PUBLICIDAD

Luis García Plaza dejó claro que él quiere "estar" en el club andaluz y dirigir al equipo desde el comienzo del próximo curso, aunque puntualizó que "ahora es momento de disfrutar la permanencia" y que su "futuro hay que dejarlo a un lado".

También resaltó que el respaldo del sevillismo en esta recta final y la implicación de toda la plantilla han sido vitales para conseguir el objetivo de la permanencia en LaLiga EA Spotts. "Si no hay aliento desde la grada, es muy complicado. Cuando yo entré vi a jugadores llorando, vi que tenían alma y me centré en lo táctico", subrayó.

PUBLICIDAD

Sobre la derrota ante el Real Madrid y el tanto del brasileño Vinícius Junior, en el que los sevillistas reclamaron una posible falta previa del francés Kylian Mbappé, el preparador del Sevilla señaló que "es increíble que no piten falta en el gol" y consideró que, en el cómputo global del encuentro, su equipo "ha merecido el empate". EFE

lhg/cc/ism

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PP de Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta con casi el 100 % del escrutinio

Infobae

El PP de Juanma Moreno gana las andaluzas pero se queda a 2 escaños de la mayoría absoluta

Infobae

Delestre y 'Gatsby du Tillard', campeones del Gran Premio de Madrid

Infobae

Simeone: “Griezmann fue una debilidad mía siempre”

Infobae

Vidorreta: “Salimos muy reforzados de este encuentro”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: con el 99% escrutado, Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta y dependerá de Vox

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: con el 99% escrutado, Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta y dependerá de Vox

Vox gana sin ganar: el partido de ultraderecha sube solo dos escaños, pero tendrá de nuevo la llave de un Gobierno autonómico y afirma que habrá “prioridad nacional”

Los sondeos a pie de urna dan la victoria al PP y le aseguran la mayoría absoluta en Andalucía

Un choque entre un VTC, un turismo y un coche de la Policía Nacional en Madrid deja ocho heridos

El alcalde de Málaga no encuentra su papeleta, un enfrentamiento en Sevilla y la foto que ha desatado la polémica: las anécdotas de las elecciones de Andalucía 2026

ECONOMÍA

Un niño encuentra un tesoro en un parque de Berlín: relojes de lujo, joyas de oro y dinero en efectivo

Un niño encuentra un tesoro en un parque de Berlín: relojes de lujo, joyas de oro y dinero en efectivo

La estafa con las monedas de dos euros que no han podido distinguir ni desde el Banco Central Europeo

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

El calor golpea al trabajo: 5,5 millones de empleados sufren temperaturas extremas y los albañiles y agricultores son los más expuestos

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

DEPORTES

Álex Márquez habla por primera vez después del grave accidente y antes de entrar a quirófano: “Todo controlado”

Álex Márquez habla por primera vez después del grave accidente y antes de entrar a quirófano: “Todo controlado”

Álex Márquez se rompe la clavícula y una vértebra después de sufrir un grave accidente y será operado en las próximas horas

Álex Márquez sufre un brutal accidente durante el GP de Cataluña y es trasladado al hospital

La polémica entre Arbeloa y Mbappé es solo la última de una larga lista de altercados: Pochettino, Luis Enrique o Tuchel ya sufrieron la ira del francés

Mourinho sobre su posible fichaje por el Real Madrid: “Nadie es tonto. Obviamente, algo está pasando”