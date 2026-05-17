García Plaza: "A disfrutar la permanencia; han sido las 6 semanas más intensas de mi vida"

Sevilla, 17 may (EFE).- El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, afirmó tras la permanencia matemática de su equipo, a pesar de su derrota contra el Real Madrid (0-1), que es el momento de "disfrutar" de ese logro y reconoció que "han sido las seis semanas más intensas" de su vida.

"Me han hecho sacar lo mejor de mí. Todos tienen mucho mérito, los jugadores y la afición”, recalcó tras el encuentro el técnico madrileño, quien, cuestionado por su futuro, precisó que tiene "contrato" para la próxima temporada con el Sevilla, hasta junio de 2027, y está "ilusionado por seguir, pero uno tiene que estar donde le quieran".

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Luis García Plaza dejó claro que él quiere "estar" en el club andaluz y dirigir al equipo desde el comienzo del próximo curso, aunque puntualizó que "ahora es momento de disfrutar la permanencia" y que su "futuro hay que dejarlo a un lado".

También resaltó que el respaldo del sevillismo en esta recta final y la implicación de toda la plantilla han sido vitales para conseguir el objetivo de la permanencia en LaLiga EA Spotts. "Si no hay aliento desde la grada, es muy complicado. Cuando yo entré vi a jugadores llorando, vi que tenían alma y me centré en lo táctico", subrayó.

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Sobre la derrota ante el Real Madrid y el tanto del brasileño Vinícius Junior, en el que los sevillistas reclamaron una posible falta previa del francés Kylian Mbappé, el preparador del Sevilla señaló que "es increíble que no piten falta en el gol" y consideró que, en el cómputo global del encuentro, su equipo "ha merecido el empate". EFE

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