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Ferraz admite el mal resultado en Andalucía y da por hecho que Montero seguirá liderando el PSOE-A

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La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha admitido que el resultado de las elecciones andaluzas de este domingo no es el que querían aunque ha expresado su respaldo a la candidata, María Jesús Montero, que previsiblemente continuará al frente del PSOE andaluz.

"No es el resultado que nos hubiera gustado", ha señalado en una breve declaración sin preguntas desde la sede del partido en Ferraz tras el escrutinio que ha dejado al PSOE en 28 escaños, el peor registro histórico en una comunidad que ha sido un bastión socialista desde el inicio de la democracia.

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Además ha subrayado que el PP de Juanma Moreno ha perdido 5 escaños y la mayoría absoluta y el bloque de la derecha resta 4 diputados en total. Torró también ha felicitado al candidato del PP por encabezar la lista más votada.

"Desde hoy vamos a redoblar los esfuerzos para recuperar la confianza de los andaluces", ha indicado la 'número tres' del partido subrayando que han ganado 10 de las 13 elecciones autonómicas en esta comunidad y, asegura, "lo volverán a hacer".

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Torró ha reconocido el trabajo de Montero y ha recalcado que cuenta con su respaldo para seguir trabajando por un proyecto "centrado en los servicios públicos y los derechos de la gente". "Tiene todo nuestro apoyo", ha manifestado. Así ha asegurado que los socialistas andaluces van a ejercer una oposición "limpia, firme y constructiva, pero implacable".

"SI FUERA GÉNOVA, ESTARÍA PREOCUPADO"

En la misma línea, fuentes del PSOE dan por hecho que Montero continuará al frente del partido y no consideran que exista cuestionamiento interno a pesar de estos resultados. Por el contrario defienden que la exvicepresidenta del Gobierno tiene las tablas y la experiencia para empezar a construir una alternativa.

Por el contrario aprecian una tendencia a la baja del PP que puede complicar, dicen, la situación al líder nacional Alberto Núñez Feijóo de cara a las elecciones generales que previsiblemente se celebrarán en un año. "Si fuera Génova, estaría preocupado", tras los resultados de esta noche.

Señalan además que han conseguido un registro mayor que el que le daban todas las encuestas, también las internas, aunque no han conseguido aglutinar el voto útil de la izquierda. Los electores han dado por hecho que no podrían gobernar y ha sido Adelante Andalucía la formación que ha salido reforzada en la izquierda, apuntan.

En Ferraz consideran que ha pasado lo mismo que en las elecciones en Aragón del 8 de febrero en las que la Chunta aragonesista logró capitalizar el aumento de votos de izquierdas mientras el PSOE cayó.

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