La participación en Andalucía es del 37,25% a las 14:00 horas, tres puntos más que en 2022

Sevilla, 17 may (EFE).- La participación en las elecciones andaluzas alcanza el 37,25 % a las 14:00 horas, 3,01 puntos más que la registrada a la misma hora en los comicios autonómicos de 2022, que fue del 34,24 %, con los datos comunicados por la totalidad de las mesas electorales.

Según los datos recabados de la página web habilitada por la Junta de Andalucía para el desarrollo del proceso electoral, hasta las 14:00 horas habían votado 2.425.599 personas en toda Andalucía.

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La provincia con más participación es Córdoba, con un 40,51% y una subida de 1,59 puntos, y la que menos es Huelva, con un 34,32 %, aunque ha subido 4,5 puntos con respecto a las anteriores autonómicas.

La participación ha aumentado en todas las provincias y a las 14:00 horas alcanzaba el 38,79 % en Sevilla y un aumento de 3,28 puntos; el 35,66 % en Málaga y una subida de 2,68 puntos; del 39,26 % en Jaén y un incremento de 1,38 puntos; del 38,20 % en Granada y un alza de 3,27 puntos; del 34,44 % en Cádiz y una subida de 3,28 puntos y del 36,80 % en Almería y un incremento de 4,57 puntos.

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En una comparecencia para informar del segundo avance de participación, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha señalado que la jornada electoral en Andalucía transcurre con normalidad y sin incidentes significativos, salvo los retrasos en la constitución de mesas en tres colegios electorales en El Puerto de Santa María (Cádiz), en Málaga y en Sevilla.

En el caso del CEIP La Florida en El Puerto de Santa María la junta electoral de Cádiz ha acordado ampliar en diez minutos hasta las 20:10 horas el horario de votación en el distrito 3, sección 4, mesa C, donde se produjo la demora en la conformación de dicha mesa.

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En el CEIP Constitución 78 de Málaga la JEC ha acordado ampliar el horario de votación en la mesa única hasta las 20:14 horas y en el CEIP Los Azahares en Sevilla se amplía el horario en las seis mesas de ese colegio electoral hasta las 20:43 horas. En ambos se amplía el horario de votación el mismo tiempo que duró la demora en constituirse las mesas.

Asimismo, el consejero ha informado de que la Junta Electoral de Andalucía ha decidido que se puedan difundir sondeos a las 20:00 horas -cuando cierran los colegios electorales-, pero no se podrán divulgar los datos en las páginas oficiales o aplicaciones móviles.

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Este es el mismo criterio que se aplicó en las elecciones del 2 de diciembre de 2018 cuando se registraron casos similares de retrasos en la constitución de mesas electorales, ha explicado el consejero.

Sanz ofrecerá un nuevo avance de los datos de participación a las 18:30 horas, una hora y media antes del cierre de los colegios.EFE

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