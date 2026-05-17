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Miret: Sumar una victoria en el Movistar Arena era importante

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Madrid, 17 may (EFE).- Daniel Miret, entrenador del Joventut de Badalona, se marchó satisfecho por el triunfo liguero conseguido por su equipo en la cancha del Real Madrid (81-89) y consideró que lograr una victoria "era importante" y que tuvieron "la paciencia y disciplina para llegar a final del partido y marcar una diferencia" que les permitió ganar.

"En el primer cuarto hemos empezado con dudas a nivel al nivel del tono físico que debíamos marcar para poder ganar. Era muy importante hacer un partido mentalmente y físicamente largo para el Madrid, porque están muy cerca de una Final a Cuatro y era una de las claves con las que teníamos que jugar el partido. Sin mucho acierto en la primera parte, hemos sabido hacer cosas para poder sumar una victoria que para nosotros es muy importante a nivel de mandar un mensaje de que queremos acabar el año con la máxima energía posible", dijo.

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"Vamos a afrontar un playoff seguramente contra un equipo de un estatus superior o igual a nosotros, pero sin el factor cancha. Estos partidos y este tramo final demuestran que sabemos cómo jugar y cómo llegar a un final ajustado y ganarlo. No tenemos a Ante, con lo que significa perder a un jugador que tiene tanto impacto en nuestro estilo y en nuestro juego, y era una oportunidad de cara a valorar lo que es", añadió.

Asimismo habló de la figura de Ricky Rubio, autor de 21 puntos: "Está en un buen momento de juego. No es un jugador que lo que más haga sean puntos habitualmente, pero ahora las situaciones van para adentro. Está mucho más físico, con energía y sobre todo con la concentración, porque él juega para el equipo y está totalmente controlando nuestro plan de partido y anota cuando realmente no es ni la primera ni la segunda opción".

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"En liderazgo es un jugador que nos marca donde podemos llegar a máximos y en anotación tenemos que entre todos aprovechar su presencia para que otros jugadores sumen más puntos y que el día que sea Ricky el que no ha de anotar, que los otros que están a su alrededor estén preparados para tener la personalidad y la confianza de meter estos puntos", completó. EFE

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