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El Espanyol gana 1-2, se salva y mete en problemas a Osasuna

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Pamplona, 17 may (EFE).- El Espanyol gano este domingo 1-2 en Pamplona, se aseguró la permanencia en LaLiga EA Sports y complicó la de un Osasuna que se la jugará en la última jornada.

El Espanyol golpeó en el minuto 27 con un gol de Carlos Romero, que cazó un balón rechazado por la barrera tras una falta y firmó un gran disparo desde la frontal para silenciar El Sadar.

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En la segunda parte Osasunaencontró el empate gracias a un derechazo lejano de Víctor Muñoz. Sin embargo, la reacción duró apenas cuatro minutos. Kike García aprovechó una mala acción defensiva para devolver la ventaja al Espanyol y dejar tocado a un Osasuna sin fluidez, sin plan y sin capacidad de reacción.

Mientras los pericos certificaron la salvación y sueñan incluso con Europa, los navarros se jugarán la permanencia en una última jornada de máxima tensión en Getafe. EFE

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