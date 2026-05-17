Daniel Grijalba y Adrián Siero logran el oro en Brandemburgo

Redacción deportes, 17 may (EFE).- Daniel Grijalba y Adrián Siero consiguieron este domingo la medalla de oro en C2 500 en la segunda prueba de la Copa del Mundo de piragüismo esprint, que se está disputando en Brandemburgo (Alemania).

Los canoistas españoles se impusieron con un crono de 1:47.75 después de pasar segundos por la mitad del recorrido. Al final superaron a los rusos Zakhar Petrov e Ivan Shtyl en 0.23 y a los húngaros Daniel Fejes y Daniel Jonatan en 0.71. Los también españoles Manuel Fontán y Diego Domínguez fueron cuartos a 1.03

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Esta victoria es la única medalla de España en las finales del domingo a falta de las pruebas de 5.000 metros de kayak que se disputarán dentro de unas horas.

En C1 200, Viktoria Yarchevska fue cuarta (49.44), a siete décimas del podio que cerró la cubana Yarisleidis Cirilo, tercera tras la figura ucraniana Liudmyla Luzan (47.70) y la canadiense Sophia Jensen (48.45). Antía Jácome fue quinta (49.54).

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Alex Graneri fue séptimo en K1 500 con 1:46.81, a 2.76 del ganador, el australiano Thomas Green, que se impuso con un crono de 1:44.05, con 1.24 de ventaja sobre el alemán Jacob Schoff; misma plaza que ocuparon en K2 200 Carolina García y Nerea García, que acabaron a 3.78 de las alemanas Paulina Paszek y Pauline Jagsch.

Asimismo, Adrián del Río y Rodrigo Germade fueron octavos en K2 500 y Sara Ouzande fue novena en K1 200.

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En las finales de paracanoa, Carlota Blanca e Inés Felipe Vidigal fueron quinta y novena en VL2 200, y Juan Antonio Valle sexto en KL3 200. EFE