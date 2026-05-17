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Casi al 90% escrutado el PP de Moreno se coloca a 2 diputados de la mayoría absoluta

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Sevilla, 17 may (EFE).- Con el 89,06 % escrutado, el PP de Juanma Moreno ha ganado las elecciones en Andalucía, al lograr 53 de los 109 escaños, aunque sigue a 2 diputados de la mayoría absoluta (55) tras perder 5 respecto a los 58 que tiene ahora, mientras que el PSOE de María Jesús Montero baja en 2 y se queda en 28, el peor resultado histórico de los socialistas.

Según recoge la web de resultados provisionales de la Junta, Vox consigue 15 (1 más); seguido de Adelante Andalucía, que consigue 8 escaños y que sobrepasa a Por Andalucía, que se queda con sus 5. EFE

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